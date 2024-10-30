В Мангистау презентовали порядок получения документов резидентства РК

Лица, признаваемые резидентами Республики Казахстан, определены статьей 217 Налогового кодекса. К резидентам относятся физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, лица, не проживающие постоянно, но имеющие жизненные интересы в Республике Казахстан. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила главный специалист управления крупных налогоплательщиков и международного налогообложения департамента государственных доходов по Мангистауской области Рзагуль Жынгылбаева.
По словам спикера, следует обратить внимание на то, что физическое лицо признается резидентом, если оно находится в Республике Казахстан не менее 183 дней (включая даты прибытия и отъезда).
Резиденты Республики Казахстан имеют право на получение резидентского документа для облегчения налоговых обязательств по международным договорам. Данный документ выдается в целях исключения двойного налогообложения между Казахстаном и другими странами. Получив резидентский документ, лицо может платить налоги только в одном государстве и пользоваться льготными налоговыми ставками. В соответствии со статьей 218 Налогового кодекса Республики Казахстан резидент может применять правила налогообложения в иностранном государстве в рамках международных договоров. Иностранные лица могут представить в налоговый орган Республики Казахстан документ, подтверждающий резидентство, а резиденты Республики Казахстан - необходимые документы в налоговый орган иностранного государства. Для подтверждения резидентства необходимо подать заявление в налоговый орган и предоставить необходимые документы, - сказала Рзагуль Жингилбаева.
Также налоговое заявление, необходимое для подтверждения резидентства, подается в соответствии с правилами государственной службы, утвержденными приказом от 10 июля 2020 года № 665. Способы подачи заявления - через государственную корпорацию» Правительство для граждан «(ЦОН), через веб-портал электронного правительства (www.egov.kz). К налоговому заявлению на подтверждение резидентства прилагается следующее: для иностранного юридического лица - документ, подтверждающий наличие в Казахстане места эффективного управления (протокол совета директоров или нотариально засвидетельствованная копия других документов).
Для гражданина Республики Казахстан - нотариально засвидетельствованная копия личного документа или паспорта. Для иностранных граждан и лиц без гражданства - заграничный паспорт или нотариально засвидетельствованная копия документа лица без гражданства, вид на жительство в Республике Казахстан (при его наличии), документ, подтверждающий период пребывания в Казахстане (нотариально засвидетельствованные копии визы или других документов).
Стоит отметить, что срок оказания государственной услуги - 3 рабочих дня. Услуга бесплатная и не имеет ускоренной версии.
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