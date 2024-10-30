В Мангистау презентовали порядок получения документов резидентства РК

Лица, признаваемые резидентами Республики Казахстан, определены статьей 217 Налогового кодекса. К резидентам относятся физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, лица, не проживающие постоянно, но имеющие жизненные интересы в Республике Казахстан. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила главный специалист управления крупных налогоплательщиков и международного налогообложения департамента государственных доходов по Мангистауской области Рзагуль Жынгылбаева.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, следует обратить внимание на то, что физическое лицо признается резидентом, если оно находится в Республике Казахстан не менее 183 дней (включая даты прибытия и отъезда).

Резиденты Республики Казахстан имеют право на получение резидентского документа для облегчения налоговых обязательств по международным договорам. Данный документ выдается в целях исключения двойного налогообложения между Казахстаном и другими странами. Получив резидентский документ, лицо может платить налоги только в одном государстве и пользоваться льготными налоговыми ставками. В соответствии со статьей 218 Налогового кодекса Республики Казахстан резидент может применять правила налогообложения в иностранном государстве в рамках международных договоров. Иностранные лица могут представить в налоговый орган Республики Казахстан документ, подтверждающий резидентство, а резиденты Республики Казахстан - необходимые документы в налоговый орган иностранного государства. Для подтверждения резидентства необходимо подать заявление в налоговый орган и предоставить необходимые документы, - сказала Рзагуль Жингилбаева.

Также налоговое заявление, необходимое для подтверждения резидентства, подается в соответствии с правилами государственной службы, утвержденными приказом от 10 июля 2020 года № 665. Способы подачи заявления - через государственную корпорацию» Правительство для граждан «(ЦОН), через веб-портал электронного правительства (www.egov.kz). К налоговому заявлению на подтверждение резидентства прилагается следующее: для иностранного юридического лица - документ, подтверждающий наличие в Казахстане места эффективного управления (протокол совета директоров или нотариально засвидетельствованная копия других документов).

Для гражданина Республики Казахстан - нотариально засвидетельствованная копия личного документа или паспорта. Для иностранных граждан и лиц без гражданства - заграничный паспорт или нотариально засвидетельствованная копия документа лица без гражданства, вид на жительство в Республике Казахстан (при его наличии), документ, подтверждающий период пребывания в Казахстане (нотариально засвидетельствованные копии визы или других документов).

Стоит отметить, что срок оказания государственной услуги - 3 рабочих дня. Услуга бесплатная и не имеет ускоренной версии.