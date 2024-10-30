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30.10.2024, 11:54

Стартовала выставка-ярмарка мангистауских художников и ремесленников в Восточно-Казахстанской области

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В Усть-Каменогорске - центре Восточно-Казахстанской области открылась выставка-ярмарка ремесленников, мастеров кисти и ювелиров Мангистауской области "Атадан қалған асыл тін ", сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления культуры.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Основная цель мероприятия – популяризация произведений мангистауских мастеров кисти, ювелиров, дизайнеров, демонстрация гибкости традиционного искусства и ознакомление общественности с эксклюзивными региональными  брендами не только на областном, но и на национальном уровне.

На открытии выставки-ярмарки, организованной в здании Восточно-Казахстанской областной филармонии, к участникам обратился заместитель акима области Ербол Нургалиев и пожелал успехов в работе. Кроме того,  в мероприятии приняли участие  руководители учреждений культуры и жители города.

Мангистауские мастера, представившие свою продукцию на выставке:


1. Айжарык Мирман, портретист, мастер  пейзажа, художник.
2.  Абугали Мынбаев, художник, искусно передающий все детали. 
3. Куаныш Шинтемир, художник, способный реалистично передать прекрасный пейзаж родного края.
4. Мастер изделий из кожи – Марат Амантаев.
5. Айша Куандыкова, представительница  ювелирной индустрии с глубоко укоренившейся традиционной культурой.
6. Молодой  ювелир – Дамир Торебай.
7. Нагима Тасмуханбетова, мастер национальной одежды, основатель швейной мастерской «Мадина».
8. Отес Канат и Эльвира Кударова, основатели бренда «Alinur Kids», мастера национальной детской одежды.
9. Этнодизайнер, руководитель дома моды «Тарбия» - Тарбия Айдынбаева.
Фольклорный ансамбль «Отпан» также принял участие в ярмарке, зрители наслаждались народными  песнями и танцами. 

 

 

В ходе выставки мастера представили свои украшения, коллекцию национальной одежды. 

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