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30.10.2024, 11:51

Сотрудник прокуратуры Мангистауской области стал серебряным призером чемпионата мира по самбо

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Сотрудник прокуратуры Мангистауской области Нурлан Аманиязов, чемпион Азии и Океании по самбо, стал серебряным призером на чемпионате мира по самбо, проходившем  25-27 октября в городе Душанбе (Таджикистан), сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мастера из разных стран мира боролись за медали в семи возрастных категориях, и конкуренция была крайне высокой. 

Нурлан Аманиязов  сумел продемонстрировать не только техническую подготовленность, но и силу воли, что в итоге позволило ему занять призовое место.

Как отметил Нурлан Аманиязов, занятия самбо помогают ему не только поддерживать физическую форму, но и повышать уровень самодисциплины, что является важным аспектом его профессиональной деятельности.
Этот успех стал ярким примером того, как профессиональная деятельность может гармонично сочетаться с увлечением спортом.


Советник юстиции Нурлан Аманиязов служит в органах прокуратуры более 18 лет, в настоящее время занимает должность заместителя прокурора города Жанаозен.

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