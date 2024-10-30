Сотрудник прокуратуры Мангистауской области стал серебряным призером чемпионата мира по самбо

Сотрудник прокуратуры Мангистауской области Нурлан Аманиязов, чемпион Азии и Океании по самбо, стал серебряным призером на чемпионате мира по самбо, проходившем 25-27 октября в городе Душанбе (Таджикистан), сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мастера из разных стран мира боролись за медали в семи возрастных категориях, и конкуренция была крайне высокой.

Нурлан Аманиязов сумел продемонстрировать не только техническую подготовленность, но и силу воли, что в итоге позволило ему занять призовое место.

Как отметил Нурлан Аманиязов, занятия самбо помогают ему не только поддерживать физическую форму, но и повышать уровень самодисциплины, что является важным аспектом его профессиональной деятельности.

Этот успех стал ярким примером того, как профессиональная деятельность может гармонично сочетаться с увлечением спортом.



Советник юстиции Нурлан Аманиязов служит в органах прокуратуры более 18 лет, в настоящее время занимает должность заместителя прокурора города Жанаозен.