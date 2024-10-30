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30.10.2024, 11:56

Руководитель управления молодежной политики Мангистау принял участие в Международном молодежном форуме

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В Алматы прошел международный форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии», сообщает Центр общественных коммуникаций.  

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На мероприятии было отмечено, что в рамках второго этапа проекта «укрепление устойчивости местных сообществ в целях профилактики насильственного экстремизма в Центральной Азии» для молодежи региона организован молодежный лагерь, несколько обучающих программ, успешно реализована программа трудовой стажировки. Ожидается, что эти меры поддержки получат более 200 мангистауцев.
 
В форуме принял участие и выступил руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай. Кроме того, он отметил поток реализуемых в регионе мероприятий.

Стоит отметить, что программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) оказывает постоянную поддержку ряду проектов акимата Мангистауской области. Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет по Мангистауской области составляет 234 986 человек, 29,7% от населения области. В области функционируют 7 молодежных ресурсных центров. 

 

 В целях повышения квалификации специалистов и руководителей молодежных ресурсных центров региона реализуется программа «JRO Upgrade". Утвержден план действий по совершенствованию деятельности молодежных ресурсных центров в Мангистауской области, план предусматривает 5 основных направлений, проведение 30 мероприятий. В целях реализации концепции «Мангистау – дом надежд», направленной на развитие государственной молодежной политики в регионе, в 2024 году будет выделено порядка 2 млрд. тенге. На эти средства реализуются проекты по привлечению безработной и NEET молодежи в населенных пунктах к мерам государственной поддержки, запуску программы укрепления психического здоровья, направленной на предупреждение суицида и насилия среди молодежи, реализации мероприятий против наркомании и лудомании среди молодежи, поддержка молодых ученых и стартаперов, популяризации национальных игр и искусства среди молодежи, развитию креативной индустрии среди молодежи, будет также проведена работа по разработке медиа-продуктов для молодежи и масштабных социально значимых проектов, - говорит Мукаш Оралбай.

Кроме того, в этом году при поддержке управления молодежной политики до конца года будут введены в эксплуатацию мини-коворкинги для молодежи в селе Жетыбай Каракиянского района, в селе Акшукур Тупкараганского района, в селе Мангистау Мунайлинского района. До конца года планируется открытие коворкинга на базе Молодежного ресурсного центра города Жанаозен.

По инициативе управления третий год подряд реализуется проект «Молодежная стажировка», направленный на повышение мобильности молодежи региона. В рамках этого проекта 35 молодых людей Мангистау получили возможность пройти стажировку в Грузии, Кыргызстане, Турции, Азербайджане, Чехии и России.
Восемь молодых людей региона получили грантовое финансирование в рамках проекта «Zhas Project» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В рамках грантового проекта «Тәуелсіздік ұрпақтары» 25 молодежным проектам по направлениям науки, культуры, информационных технологий, бизнеса и медиа будут предоставлены безвозмездные гранты в размере 1 миллиона тенге. Данные меры государственной поддержки направлены на полную реализацию потенциала и возможностей молодежи региона.

Мероприятия проводятся в рамках миссии "Мангистау - место возможностей". Главная цель - профилактика негативных социальных явлений путем предоставления равных возможностей молодежи региона. В этом году в рамках программы приняли участие 66 молодежных лагерей, 120 специалистов прошли учебную программу, более 50 представителей молодежи прошли стажировку. Молодежь региона также прошла онлайн обучение в сфере креативной индустрии.

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