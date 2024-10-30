В Актау пройдет конкурс чтецов «Балалар әдебиетінің атасы»

В Актау в рамках государственного социального заказа городского отдела внутренней политики и развития языков пройдет конкурс чтецов «Балалар әдебиетінің атасы», посвященный 100-летию со дня рождения Бердибека Сокпакбаева, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Конкурс проводится среди учеников начальных классов образовательных учреждений Актау. Его цель — привить подрастающему поколению нравственные ценности, таких как дружба и единство, через чтение книг, а также повысить интерес молодых талантов к детской литературе. При отборе произведений учитываются возрастные особенности участников.

Желающие принять участие могут подать заявку до 8 ноября, отправив её на номер: +7 775 330 54 37.