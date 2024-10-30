В Актау пройдет конкурс чтецов

В Актау в рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики и развития языков города пройдет конкурс чтецов «Қазақтың үш арысына арнау», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Конкурс приурочен к 130-летию со дня рождения И. Жансугурова, Б. Майлина и С. Сейфуллина. В нем могут принять участие старшеклассники, студенты и молодежь из образовательных учреждений Актау. Цель мероприятия – популяризация казахской литературы и произведений выдающихся деятелей среди молодежи.

Конкурс направлен на то, чтобы школьники и студенты провели осенние каникулы с пользой. Участники разделены на три возрастные группы: от 13 до 16 лет будут читать произведения С. Сейфуллина, от 17 до 20 лет – И. Жансугурова, а от 21 до 25 лет – Б. Майлина, - рассказала главный специалист отдела внутренней политики и развития языков города Актау Айзанат Кенжегул.

Желающие принять участие могут подать заявку до 8 ноября, отправив сообщение на номер: +7 775 330 54 37.