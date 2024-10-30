В Мангистау стартует проект «Доступная правовая помощь»

В Мангистауской области стартует проект «Доступная правовая помощь». Цель проекта - повышение правовой и финансовой грамотности граждан, поддержка социально уязвимых слоев населения. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила учредитель общественного фонда «Риза-ана» Бибигуль Рамазанова.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, целевые группы в проекте - многодетные матери, люди с ограниченными возможностями, молодежь NEET, люди с нарушениями слуха и зрения. Около 1000 человек получили юридические и финансовые консультации.

В ходе проекта проведено 11 встреч, работала 21 общественная приемная для социально уязвимых слоев населения с участием экспертов республиканского уровня. Также была оказана поддержка должникам. В социальных сетях открывается специальная страница, строится профессиональный контент. К настоящему времени подготовлено 12 видеороликов, 24 плаката, 10 инфографик, 50 информационных записей, - говорит Бибигуль Рамазанова.

Руководитель проекта «Доступная правовая помощь» общественного фонда «Риза-Ана» Айнагуль Байбатырова озвучила программы таргетированного обучения.

В ходе проекта были организованы специальные тренинги и семинары для каждой группы, которые оценивали эффективность программы с помощью отзывов, собранных от участников. Налажено сотрудничество с местными партнерствами – школами, социальными службами и неправительственными организациями. Проект «Доступная правовая помощь» играет важную роль в повышении правовой и финансовой грамотности общества. Через проект будет осуществляться защита прав граждан и повышение финансовых знаний, - говорит Айнагуль Байбатырова.



Контактный номер: 87029604381