В Актау состоялся гала-концерт «Патриот бол»

В Мангистауской области организацией «Жасарт» проведен гала-концерт «Патриот бол» на сцене у амфитеатра. Цель мероприятия - формирование патриотизма и любви к Родине у каждого гражданина, - сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Праздничное мероприятие открыли студенты Мангистауского колледжа искусств, молодежного театра «Жасарт» и студии «ТеАРТ». Концерт посетили около трех тысяч горожан. В ходе мероприятия была организована викторина, зрителям задавали вопросы и вручали призы. Главным гостем вечера стал коллектив «Qazaqsha Therapy». Режиссер музыкально-драматического театра им. Нурмухана Жантурина Алия Исаева поздравила всех с праздником.