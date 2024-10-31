В Актау состоялся гала-концерт «Патриот бол»

В Мангистауской области организацией «Жасарт» проведен гала-концерт «Патриот бол» на сцене у амфитеатра. Цель мероприятия - формирование патриотизма и любви к Родине у каждого гражданина, - сообщает Центр общественных коммуникаций.
Праздничное мероприятие открыли студенты Мангистауского колледжа искусств, молодежного театра «Жасарт» и студии «ТеАРТ». Концерт посетили около трех тысяч горожан. В ходе мероприятия была организована викторина, зрителям задавали вопросы и вручали призы. Главным гостем вечера стал коллектив «Qazaqsha Therapy». Режиссер музыкально-драматического театра им. Нурмухана Жантурина Алия Исаева поздравила всех с праздником.
По заказу Управления внутренней политики Мангистауской области организация «Жасарт» стала обладателем гранта по проведению патриотического мероприятия. Мы реализуем проект «Патриот бол» в целях популяризации патриотизма и национального духа, пробуждения патриотизма у молодого поколения. В рамках этого проекта мы выполнили несколько задач. Для подведения итогов проекта «Патриот бол» мы организовали гала-концерт под открытым небом, посвященный Дню Республики, - сказала Алия Исаева.
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