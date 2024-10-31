Подача тепла в городе Актау осуществляется в штатном режиме

О работах по ликвидации порывов в системе теплоснабжения города сообщили в пресс-служба Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау

Из-за высокого уровня износа на внутриквартальных сетях теплоснабжения с момента начала отопительного сезона в Актау (по состоянию на 31 октября 2024 года) было выявлено 139 порывов.

Все порывы устранены в оперативном режиме. В работах были задействованы более 100 человек и порядка 50 единиц техники, 11 бригад ГКП «КЖСА», 8 бригад были привлечены из города Жанаозен, 35 человек были дополнительно привлечены акиматом города Актау для оказания содействия в работе по устранению порывов.

На сегодняшний день подача тепла в системах теплоснабжения города осуществляется в штатном режиме, за исключением редких случаев, когда тепло до жителей не доходит ввиду неподготовленности внутридомовых систем теплоснабжения (завоздушенность, отклонение от технологической нормы сетей ввиду несанкционированных перепланировок, устаревших труб и оборудования, задействованных в подаче тепла).