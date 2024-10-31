Изменится график движения пассажирского поезда «Мангистау-Бейнеу-Мангистау»

С 1 ноября 2024 года пассажирский поезд будет курсировать только по нечетным дням недели, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы ведомства

В акимате сообщили, что с 1 ноября 2024 года пассажирский поезд по маршруту «Мангистау-Бейнеу-Мангистау» будет курсировать только по нечетным дням недели.

Состав поезда состоит из пяти вагонов: одно купе, четыре вагона плацкарта.