Изменится график движения пассажирского поезда «Мангистау-Бейнеу-Мангистау»

С 1 ноября 2024 года пассажирский поезд будет курсировать только по нечетным дням недели, сообщает пресс-служба акимата города.
В акимате сообщили, что с 1 ноября 2024 года пассажирский поезд по маршруту «Мангистау-Бейнеу-Мангистау» будет курсировать только по нечетным дням недели.
Состав поезда состоит из пяти вагонов: одно купе, четыре вагона плацкарта.
Вниманию пассажиров! Чтобы заранее узнать расписание движения поезда, просим связаться с местами продажи билетов и официальными сайтами, - сообщается пресс-служба.
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