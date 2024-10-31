Счастье мужчины - в труде

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Бауыржан Байбактыулы работает методистом в местной нефтяной компании уже 2 года. После 11 класса учился в Жанаозенском политехническом колледже. Получил высшее юридическое образование в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова.

В семье три брата. Я самый младший. Со школьных лет посещал кружки домбры, гитары, занимался спортом. Играл в команде КВН "Жарайсыңдар», - говорит Бауыржан Байбактыулы.

По его словам, в 2008 году, когда он учился на 3 курсе, у него начались боли в ногах. Врачи, поставив неверный диагноз, сделали неправильную прививку, и он вынужден был встать на костыли.

Я до сих пор езжу на лечение в Астану и Алматы. Люди говорят: "иностранная медицина хорошо развита, почему ты не оперируешься там". А для этого нужно много средств. Когда человек стремится, он достигает всего. Нужно не отчаиваться, - говорит он.

В перерывах между разговорами Бауыржан Байбактыулы отметил, что сейчас молодые люди проводят свое драгоценное золотое время в телефонах, и это его заботит.

Хотелось бы, чтобы молодые люди работали, вкладывая свои новые идеи в развитие общества, не тратя свое время на пустые развлечения. Труд - это главное для человека. Большинство молодых людей в своем городе хотят получать высокую заработную плату, устроившись на работу в нефтегазовой отрасли. Но, ведь можно делать работу, предложенную государством, проявить себя в ней и достичь определенных высот, - сказал Бауыржан Байбактыулы.

Хобби Бауыржана - вести здоровый образ жизни и читать книги.