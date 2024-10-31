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31.10.2024, 18:09

Счастье мужчины - в труде

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Жанаозенец Бауыржан Байбактыулы, не сдаваясь перед испытаниями судьбы, преумножает успехи страны честным трудом, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой otpannews.kz. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Бауыржан Байбактыулы работает методистом в местной нефтяной компании уже 2 года. После 11 класса учился в Жанаозенском политехническом колледже. Получил высшее юридическое образование в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. 

 В семье три брата. Я самый младший. Со школьных лет посещал кружки домбры, гитары, занимался спортом. Играл в команде КВН "Жарайсыңдар», - говорит Бауыржан Байбактыулы.

По его словам, в 2008 году, когда он учился на 3 курсе, у него начались боли в ногах. Врачи, поставив неверный диагноз, сделали неправильную прививку, и он вынужден был встать на костыли. 

 Я до сих пор езжу на лечение в Астану и Алматы. Люди говорят: "иностранная медицина хорошо развита, почему ты не оперируешься там". А для этого нужно много средств. Когда человек стремится, он достигает всего. Нужно не отчаиваться, - говорит он. 

В перерывах между разговорами Бауыржан Байбактыулы отметил, что сейчас молодые люди проводят свое драгоценное золотое время в телефонах, и это его заботит. 

Хотелось бы, чтобы молодые люди работали, вкладывая свои новые идеи в развитие общества, не тратя свое время на пустые развлечения. Труд - это главное для человека. Большинство молодых людей в своем городе хотят получать высокую заработную плату, устроившись на работу в нефтегазовой отрасли. Но, ведь можно делать работу, предложенную государством, проявить себя в ней и достичь определенных высот, - сказал Бауыржан Байбактыулы. 

Хобби Бауыржана - вести здоровый образ жизни и читать книги. 

Свободное время я провожу на турнике, занимаюсь спортом и читаю книги. Я часто читаю "Слова назидания" и стихи Абая Кунанбайулы. Как говорится, «быть ли ученым - это выбор человека, а человеком обязан быть», я думаю, что наша молодежь сможет задуматься, читать книги и копить знания, - говорит он.

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