В Мангистау начал свою работу отечественный сервис «Elimtaxi"

В Мангистау начала свою работу отечественная программа беспроцентного обслуживания потребителей «Elimtaxi», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на сайт otpannews.kz.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Стремясь открыть отечественную сеть такси, Маржан Тлемисова при поддержке населения запустила сеть «Elimtaxi». По ee словам, эта мысль была вызвана ростом стоимости такси во время пандемии.

Во время пандемии наши близкие заболели. Цены на такси растут. В этот момент я решила создать сеть такси, которая принесет пользу стране. Оказывается, это непростая задача. Но при поддержке населения программа запущена и сегодня успешно работает. В настоящее время программа загружена 20 тыс. потребителями и 8 тыс. водителями. Это при поддержке народа, - говорит Маржан Тлемисова.

Открытие линии такси изначально была сосредоточена в группе ватсап,а позже ее поддержали многие. Сегодня благодаря финансированию населения новая программа беспроцентно обслуживает его.

Отличие от другой программы выгодно как таксисту, так и резиденту-потребителю, потому что водитель не платит проценты. Поэтому цены на такси достаточно низкие, чтобы их мог выдержать карман населения. Программа может принимать заказы как внутри города, так и за его пределами.

Основатель службы Маржан в ближайшее время пополнит возможности программы. На выбор выставляются такси, обслуживаемые женщинами, потому что некоторые родители хотят, чтобы такси, которые везут их детей в приложении, на занятия, водили женщины.

Получив автомобиль для людей с ограниченными возможностями, также планируется добавить услуги инватакси.

Мангистауский регион - регион туризма. Разве не здорово, что каждого гостя, посетившего Казахстан, ждет такси Казахстана? В ближайшее время мы намерены провести переговоры с авиакомпаниями и железнодорожным вокзалом, чтобы каждый посетитель города знал, что будет работать сервис «Elimtaxi». В ближайшее время мы намерены провести переговоры с авиакомпаниями и железнодорожным вокзалом, чтобы каждый посетитель нашего города знал, что будет работать сервис «Elimtaxi». В предстоящем месяце в регионе пройдет международный форум по туризму. Гостей на этом форуме ждут такси моей страны, - сказала Маржан, подчеркнув, что она - патриот своей страны.

В службе «Elimtaxi» действует акция на сумму 10 тысяч тенге. Водители, которые принимают наибольшее количество заказов каждый месяц, могут рассчитывать на премии. В октябре водителю, выполнившему наибольшее количество заказов, будет подарен телефон iphone 16.