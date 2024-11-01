В Актау депутат Мажилиса проводила в армию единственного сына

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На торжественном мероприятии военнослужащих провожали родные и близкие. Вместе с ними выразили пожелания и аким города Абулкаир Байпаков, и депутат Мажилиса Наталья Дементьева, сын которой отправился на службу в армию.

"Выполнить свой долг перед Родиной – это обязанность каждого гражданина. Сегодня желаю доброго пути всем военнослужащим! Также хочу пожелать, чтобы ваши родители гордились вами, а вы сами благополучно выполнили свой долг перед Родиной и вернулись домой", - сказал Абылкаир Байпаков.

Один из молодых людей, отправившихся на службу из Актау, - Алихан Гасанов. По словам его матери, для молодых людей очень важно с честью отслужить и выполнить свой долг.