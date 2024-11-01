В Актау депутат Мажилиса проводила в армию единственного сына

В Актау состоялась церемония отправки в армию солдат-срочников осеннего призыва.
На торжественном мероприятии военнослужащих провожали родные и близкие. Вместе с ними выразили пожелания и аким города Абулкаир Байпаков, и депутат Мажилиса Наталья Дементьева, сын которой отправился на службу в армию.
"Выполнить свой долг перед Родиной – это обязанность каждого гражданина. Сегодня желаю доброго пути всем военнослужащим! Также хочу пожелать, чтобы ваши родители гордились вами, а вы сами благополучно выполнили свой долг перед Родиной и вернулись домой", - сказал Абылкаир Байпаков.
Один из молодых людей, отправившихся на службу из Актау, - Алихан Гасанов. По словам его матери, для молодых людей очень важно с честью отслужить и выполнить свой долг.
"Армия любого государства защищает его суверенитет и независимость, благодаря армии наши границы – на замке, от армии зависит спокойствие граждан страны. Сегодня важный день для меня, так как мой единственный сын отправляется отсюда на службу в армию. Это было важное решение для меня", - сказала депутат Мажилиса Наталья Дементьева, выступившая от имени родителей.
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