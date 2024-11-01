В домах Актау установлено 479 автоматизированных тепловых пунктов

Из-за сильной изношенности внутридомового оборудования в старых (1960-1970 годов постройки) многоквартирных жилых домах (МЖД) города Актау было принято решение по установке автоматизированных тепловых пунктов (АТП). На сегодняшний день АТП установлены в 479 домах.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На 1 ноября подача тепла в системах теплоснабжения города осуществляется в штатном режиме. Обеспечение теплом находится на личном контроле руководства региона.

Вместе с тем, на ежедневной основе выявляются все новые порывы, вызванные высоким процентом износа сетей. Порывы образуются преимущественно на внутриквартальных сетях теплоснабжения, их устраняют в оперативном режиме. На сегодняшний день в работе по устранению 5 порывов задействованы 11 бригад ГКП «КЖСА».

К слову, для обеспечения населения бесперебойным теплоснабжением в 2024 году были проведены работы по реконструкции магистральных сетей протяженностью 11,5 км., или 23 км в двухтрубном исполнении (подача, обратка).