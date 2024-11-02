Вице-премьер Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой приехала в Мангистаускую область

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область вице-премьер-министр Казахстана Тамара Дуйсенова совместно с акимом области Нурдаулетом Килыбаем посетила ряд социальных объектов и провела совещание со специалистами в сфере образования, здравоохранения и спорта.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В целях повышения качества образования особое внимание уделяется созданию сети опорных школ в регионах. В Мангистауской области стартовал проект «Отпан», в реализации которого участвуют не только Фонд устойчивого развития сферы образования, но и крупные компании региона. Назарбаев Интеллектуальные школы и лицей-интернаты «Білім-Инновация» делятся своими передовыми практиками и методиками. Для этого отобраны 50 школ.

Компания NCOC, Национальная компания «Казмунайгаз» и частный благотворительный фонд «Халык» поддержали проект, обеспечив дополнительное оснащение школ. В частности, «Ordabasy Group» участвовала в модернизации 60 учебных классов.

«Поддерживая такие проекты, как “Отпан”, мы создаем благоприятные условия для подготовки квалифицированных специалистов, способных решать задачи завтрашнего дня. Модернизация образовательных учреждений и повышение квалификации учителей обеспечат доступ наших детей к лучшим образовательным ресурсам. Мы рады быть частью этой инициативы и внести свой вклад в развитие интеллектуального капитала Казахстана», — отметил Жармухамед Аппаз, советник председателя правления компании.

Тамара Дуйсенова также ознакомилась с деятельностью школ школ №15 и №29 в Актау, участвующих в проекте. Усилена материально-техническая база. Для педагогов организуют различные тематические курсы и семинары.

«Глава государства уделяет особое внимание сфере образования. В своем Послании народу он обозначил конкретные задачи в этом направлении. В стране существуют учебные заведения, использующие передовые методы обучения, такие как Назарбаев Интеллектуальные школы и лицеи “Білім-инновация”. Их опыт необходимо широко распространять. Важность сети опорных школ не вызывает сомнений. Благодарю всех, кто участвует в реализации проекта», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

В рамках поездки прошло совещание с руководителями школ региона. Обсуждены актуальные вопросы развития среднего образования.

Также рассмотрены перспективы в сфере дошкольного образования региона. В частности, продолжается работа по синхронизации программ начальной школы и детских садов. Для родителей, чьи дети не охвачены дошкольным образованием, функционируют консультационные центры в 169 детсадах Мангистауской области. Важным направлением остается цифровизация дошкольных учреждений.

Тамара Дуйсенова посетила детский сад «Балбұлақ», где обучаются более 300 детей. Имеются кабинеты Монтессори, логопеда и психолога.

Были представлены результаты внедрения ваучерного метода финансирования в пилотном режиме в городе Тараз. Эта система открывает доступ к бюджетному финансированию всем детским садам, соответствующим требованиям. Родители могут выбрать дошкольные организации, а благодаря прозрачности идет экономия бюджетных средств.

«Система показывает свою эффективность. Ваучерный метод внедряется в Шымкенте и Туркестане. Модель, отвечающая интересам родителей и детей, должна быть реализована во всех регионах», — отметила Тамара Дуйсенова.



В Послании Глава государства объявил следующий год Годом рабочих профессий. Поставлена задача по преобразованию сферы технического и профессионального обучения. В настоящее время идет работа по профилизации колледжей, как центров подготовки кадров, необходимых регионам.

К примеру, в Мангистауском колледже туризма готовят специалистов для сферы услуг. Установлены тесные связи с крупными учреждениями и отелями далеко за пределами региона. Реализуется проект дуального образования, созданы условия для трудоустройства выпускников.

На базе колледжа состоялось специальное совещание с участием директоров колледжей, где обсуждались вопросы технического и профессионального образования. В области функционируют 26 учреждений, уровень трудоустройства выпускников составляет около 72%. Определены опорные колледжи, начат обмен опытом.