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01.11.2024, 20:43

Педагоги Мангистауского колледжа вернулись с республиканского конкурса профессионального мастерства

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Четыре мангистауских преподавателя специальных дисциплин приняли участие в IV республиканском конкурсе профессионального мастерства в области железнодорожного транспорта в Актобе и вернулись с призовыми местами, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Они соревновались по компетенциям «Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте», «эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового подвижного состава железных дорог», «строительство железных дорог, дорога и дорожное хозяйство», «организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте». 

По результатам конкурса золотую медаль по компетенции «Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте» завоевали преподаватель специальных дисциплин Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова Инжу Бакытжанкызы;

- Преподаватель специальных дисциплин Бейнеуского политехнического колледжа Картабаев Элимбай по компетенции «строительство железных дорог, дороги и дорожного хозяйства» ;

- Преподаватель специальных дисциплин Бейнеуского политехнического колледжа Абенова Жазгул завоевала серебряную медаль по компетенции «Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного тягового состава железных дорог».
 
- Преподаватель специальных дисциплин Актауского колледжа транспорта имени М. Тынышпаева Жусупова Жанна Сабырбаевна завоевала медальон «Лучший специалист» по компетенции «организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте».
 
Кроме того, мастер производственного обучения Каракиянского профессионального колледжа Маметжан Несибели Шермановна, принявшая участие в IV республиканском конкурсе профессионального мастерства в Жамбылской области, была награждена в номинации «мастер своего дела» по компетенции «Агрономия» в сфере сельского хозяйства.

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