Ученик NIS в Актау участвовал в республиканской химической олимпиаде

Ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау Санжар Жакубов занял 1 место на республиканской химической олимпиаде имени Каныша Сатпаева и получил грант на обучение в Satpayev University. Грант вручен, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы Актау.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В конкурсе знаний приняли участие победители и призеры заключительного этапа республиканской олимпиады, а также около 80 учащихся 9-11 классов, отобранных с региональных этапов юношеской Олимпиады.

Пятидневная программа Олимпиады состояла из теоретических и практических туров на выявление знаний и мастерства молодых химиков. Участники олимпиады получили возможность посетить дом-музей К.Сатпаева, музей истории историко-производственной и горно-плавильной промышленности, а также историко-археологический музей и познакомиться с богатым наследием казахстанской науки и культуры.

По итогам конкурса победители были награждены дипломами I, II и III степени Министерства образования Республики Казахстан, ценными призами и образовательными грантами ведущих вузов страны.