В Жанаозене прошел городской дебатный турнир «ZHASTAR SPEAK-2024», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления молодежной политики.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мероприятие было организовано Жанаозенским городским молодежным пресс-центром общественного фонда «Рухтан» по заказу управления молодежной политики Мангистауской области.

В турнире приняли участие около 120 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из Жанаозена.

Цель мероприятия – подготовить будущих лидеров, которые будут служить своей стране, развивая организационное и критическое мышление молодежи, а также организовать площадку для обмена опытом по методам дебатов.

Команды, победившие в городском турнире, были награждены специальными сувенирами, а команда, занявшая 1 место, пример участия в областном дебатном турнире.