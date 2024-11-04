Крупнейшие нефтяные компании Мангистау договорились о  поддержке местных производителей

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с крупными нефтяными компаниями по поддержке местных производителей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
Документ, подписанный в Мангистау, предполагает активную работу в сфере животноводства и овощеводства. Цель меморандума— поддержать местных производителей и помочь реализовать готовую сельхозпродукцию.
С другой стороны, документ, направленный на поддержку местных товаропроизводителей, утвердили первый заместитель председателя правления АО НК “КазМунайГаз», директор представительства АО НК «КазМунайГаз» в городе Актау Курмангазы Есказиев, генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз" Мурат Мустафаев и заместитель генерального директора АО "Каражанбасмунай" Ринат Каражанов. Более 37 тысяч человек, работающих в трех компаниях, в дальнейшем будут закупать у местных крестьянских хозяйств продукцию животноводства и овощи, производимые в Мангистау.
«Я приглашаю крупные компании внести свой вклад в развитие и процветание нашего региона. Если вам нужно изменить правила закупок отечественной продукции, давайте изменим их. Я считаю, что соглашение будет выгодным для обеих сторон. Для наших производителей очень важно на постоянной основе поставлять экологически чистую продукцию, а сотрудники компаний будут иметь доступ к высококачественной местной продукции", - сказал аким области Нурдаулет Килыбай.
Комментарии0 комментарий(ев)