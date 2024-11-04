На набережной Актау прошло экологическое мероприятие «Арт против вандализма»

На набережной Актау прошло мероприятие, направленное на борьбу с вандализмом. Экологическое мероприятие прошла в 4 микрорайоне на смотровой площадке «Скальная тропа», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Экологическое мероприятие было организовано общественным фондом «Эко Мангистау» в рамках государственного социального заказа городского отдела внутренней политики и развития языков. Основная цель мероприятия — борьба с вандализмом и повышение экологической осведомленности. В рамках акции был организован флешмоб, а также был открыт новый арт-объект — цветная лестница, как символ борьбы с вандализмом. Жители, гости и молодежь города с удовольствием фотографировались на этом фоне. В рамках экологического мероприятия будут также организованы акции «Один день без вандализма» и «Урок доброты».

Волонтеры и активисты будут следить за чистотой в городе, проводить разъяснительные беседы с жителями о важности поддержания порядка. 4 ноября на классных часах во всех школах города детям расскажут о значении чистоты, борьбе с вандализмом и необходимости защиты окружающей среды. Молодые художники также приняли участие в мастер-классе, который провел итальянский художник, профессор Кармине Барбаро, посвятив его теме уважения к природе. Благодарю всех, кто активно поддержал это экологическое мероприятие, - сказала руководитель отдела внутренней политики и развития языков города Актау Гульмира Балгожаева.

Студенты, присутствовавшие на мероприятии, поделились своим мнением о вандализме.