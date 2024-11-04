В Актау прошел областной конкурс «Табиғатпен үндес білім ұйымы»

Среди организаций образования Мангистауской области прошел региональный конкурс «Табиғатпен үндес білім ұйымы», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель конкурса - совершенствование работы по экологическому воспитанию, подготовка подрастающего поколения к охране окружающей среды, активизация пропаганды экологического образования.

В конкурсе приняли участие 11 образовательных учреждений.

Первое место в номинации «Жасыл балабақша» занял ясли-сад «Бейнеу» Бейнеуского района.

Второе место заняла общеобразовательная школа имени Н. Жубаева Мангистауского района.

Третье место у санаторного ясли-сада «Айшуак» (Актау) и ясли-сада «Болашак» Бейнеуского района.

В номинации «Жасыл мектеп» лучшим признан лицей №11 имени Т. Ашимбаева (Актау).

Победителям и призерам вручены специальные дипломы и денежные призы.