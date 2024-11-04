В Актау прошел областной конкурс «Табиғатпен үндес білім ұйымы»

Среди организаций образования Мангистауской области прошел региональный конкурс «Табиғатпен үндес білім ұйымы», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.
Цель конкурса - совершенствование работы по экологическому воспитанию, подготовка подрастающего поколения к охране окружающей среды, активизация пропаганды экологического образования.
В конкурсе приняли участие 11 образовательных учреждений.
Первое место в номинации «Жасыл балабақша» занял ясли-сад «Бейнеу» Бейнеуского района.
Второе место заняла общеобразовательная школа имени Н. Жубаева Мангистауского района.
Третье место у санаторного ясли-сада «Айшуак» (Актау) и ясли-сада «Болашак» Бейнеуского района.
В номинации «Жасыл мектеп» лучшим признан лицей №11 имени Т. Ашимбаева (Актау).
Победителям и призерам вручены специальные дипломы и денежные призы.
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