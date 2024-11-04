Юные спортсмены Мангистауского района вернулись с чемпионата мира с серебряными медалями

Юные спортсмены из Шетпе, занимающиеся джиу-джитсу, вернулись с серебряными медалями с чемпионата мира в Греции. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Рамазан Есболат, Адебиет Ерсултанов, Нуржан Салауат и Ерасыл Каргабаев завоевали серебряные медали. Все спортсмены - учащиеся средней школы N3 имени Алшын Мендалыулы села Шетпе.

Старшие тренеры по джиу-джитсу Мангистауской районной детско-юношеской спортивной школы Азамат Кайлыбаев, Шапагат Утепбергенов и Торебай Максим приложили немало усилий для подготовки спорстменов. Рамазан Есболат стал чемпионом мира на первенстве мира среди 47 стран в Астане и восхитил Мангистау.

Спортсмены города Актау также вернулись с наградами. Акжол Радик стал чемпионом мира, Досбол Кошкин - серебряный призер, а Аружан Жанатова и Жулдыз Бауыржановна вернулись с золотыми медалями.

Я занимаюсь этим спортом уже более 7 лет. Я завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Греции. Ранее в Алматы прошли учебно-тренировочные сборы. В финале я проиграл спортсмену из Франции, но это меня не останавливает. Впереди еще много побед, - сказал победитель чемпионата мира по Джиу-джитсу среди юниоров, многократный победитель чемпионатов РК Есболат Рамазан.

О своих впечатлениях рассказал старший тренер по джиу-джитсу Мангистауской районной детско-юношеской спортивной школы Азамат Кайлыбаев.

Мы прошли 20-дневный учебно-тренировочный сбор в Алматы и отправились в Грецию. В чемпионате мира приняли участие более 2000 спортсменов из 56 стран. Среди сильнейших 2 место занял Есбулат Рамазан в весе 52 кг из Мангистау. Остальным троим нашим ученикам не повезло, и они вышли из гонки. Я, как тренер, рад успеху моих учеников", - сказал Азамат Кайлыбаев.

Желаем всем спортсменам больших успехов!