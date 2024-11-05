18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.11
530.09
5.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.11.2024, 21:22

В Актау провели диалоговую площадку по обсуждению концепции развития гражданского общества

Госинформзаказ 0 351

При поддержке Министерства культуры и информации РК НАО «Казахстанский институт общественного развития» в Актау 4 ноября проведена диалоговая площадка на тему: «Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан: состояние и перспективы», сообщает Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мероприятие было посвящено сбору предложений представителей гражданского сектора региона в план действий второго этапа Концепции развития гражданского общества (2026-2030). На диалоговой площадке обсуждались результаты первого этапа, запланированного на 2020-2025 годы. 

На площадке собрались представители неправительственного сектора Мангистауской области, регионального фронт-офиса волонтеров. Модераторство провел руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым. Он отметил, что за последние пять лет наблюдается развитие гражданского общества в Казахстане. При этом произошли и значительные изменения, в том числе конституционные реформы, что требует пересмотра стратегического курса.

Отмечено также, что особое внимание государственные органы и организации исполнительной власти уделяют субъектам гражданского общества. Это, как подчеркнуто, играет важную роль в реализации концепции слышащего государства.

Президент Объединения юридических лиц «Мангистауский областной Гражданский Альянс» Жибек Ахметова рассказала о мерах поддержки общественных организаций, особенно сельских. А директор общественного фонда «Мангистауский центр местной инициативы» Жаксыгуль Махамбетова сделала акцент на региональных аспектах развития гражданского общества. Она подчеркнула возрастающую роль гражданского общества в развитии государственности и адаптации к глобализации. 

Мнения и предложения, представленные в ходе диалоговой площадки, направлены на совершенствование концепции развития гражданского общества. Такие мероприятия были проведены и в Усть-Каменогорске, Петропавловске, Караганде. При этом отмечалось, что формирование эффективной коммуникации между институтами гражданского общества и государственными органами – это основа новой казахстанской идеологии.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...