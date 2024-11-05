В Актау провели диалоговую площадку по обсуждению концепции развития гражданского общества

При поддержке Министерства культуры и информации РК НАО «Казахстанский институт общественного развития» в Актау 4 ноября проведена диалоговая площадка на тему: «Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан: состояние и перспективы», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мероприятие было посвящено сбору предложений представителей гражданского сектора региона в план действий второго этапа Концепции развития гражданского общества (2026-2030). На диалоговой площадке обсуждались результаты первого этапа, запланированного на 2020-2025 годы.

На площадке собрались представители неправительственного сектора Мангистауской области, регионального фронт-офиса волонтеров. Модераторство провел руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым. Он отметил, что за последние пять лет наблюдается развитие гражданского общества в Казахстане. При этом произошли и значительные изменения, в том числе конституционные реформы, что требует пересмотра стратегического курса.

Отмечено также, что особое внимание государственные органы и организации исполнительной власти уделяют субъектам гражданского общества. Это, как подчеркнуто, играет важную роль в реализации концепции слышащего государства.

Президент Объединения юридических лиц «Мангистауский областной Гражданский Альянс» Жибек Ахметова рассказала о мерах поддержки общественных организаций, особенно сельских. А директор общественного фонда «Мангистауский центр местной инициативы» Жаксыгуль Махамбетова сделала акцент на региональных аспектах развития гражданского общества. Она подчеркнула возрастающую роль гражданского общества в развитии государственности и адаптации к глобализации.

Мнения и предложения, представленные в ходе диалоговой площадки, направлены на совершенствование концепции развития гражданского общества. Такие мероприятия были проведены и в Усть-Каменогорске, Петропавловске, Караганде. При этом отмечалось, что формирование эффективной коммуникации между институтами гражданского общества и государственными органами – это основа новой казахстанской идеологии.