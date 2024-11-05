Нурдаулет Килыбай ознакомился с состоянием сел Тущыкудык и Шебир

Сегодня, 4 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил с рабочей поездкой села Тущыкудык и Шебир Мангистауской района и ознакомился с текущим состоянием ряда социальных объектов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В селе Тущыкудык с населением 2138 жителей уровень безработицы составляет 2%. Социальная инфраструктура села включает в себя врачебню амбулаторию, школу, детский сад, дом культуры, а также 11 предприятий и 34 фермерских хозяйства.

Аким области впервые посетил предприятие «Дария», обеспечивающее электроэнергией и водой населения и предприятия в селах Шетпе, Жынгылды, Жармыш, Кызан, Шебир, Тущыкудык, Онды, Шайыр, Уштаган, Сазды, Жарма, и ознакомился с работой Кондикудыкского водопровода. Этот водопровод фильтрует воду, поступающую из системы «Кигач» по направлению Астрахань-Мангышлак, и доставляет ее жителям в виде чистой питьевой воды. Сегодня в селе прокладывают еще 15,7 километра водопровода. Ввод в эксплуатацию нового водопровода позволит до 250 кубометров увеличить объем воды, подаваемой населению села. Проект планируется завершить к концу года.

После глава региона посетил школу имени С.Жангабылова, где обучаются 446 учеников. Здесь работают 76 преподавателей. Здание, фундамент которого был заложен в 1979 году, в настоящее время требует ремонта. Нурдаулет Килыбай отметил, что в первую очередь должны быть созданы необходимые условия в сфере образования и здравоохранения.

Будущее нации – образованное поколение и здоровое общество. В этих двух сферах не должно быть никаких перерывов или экономии, поэтому состояние школ и учреждений здравоохранения всегда должно быть под контролем, - сказал Нурдаулет Килыбай.



Также рабочая группа осмотрела состояние спортзала на территории школы. В здании, возведенном в 2013 году, сегодня должен быть проведен текущий ремонт.

Далее Нурдаулет Килыбай побывал в селе Шебир, где проживает 1357 жителей. Здесь глава региона ознакомился с состоянием местного спорткомплекса. Комплекс, рассчитанный на 90 человек, не ремонтировался с 2015 года. Местные жители раасказали, что необходимо восстановить комплекс для привлечения молодежи к спорту.

Аким области также посетил здание «Казпочты» в селе Шебир. Аким села поделился планами по ремонту почтового отделения и открытию в одной из частей здания отделения ветеранов. Глава региона поручил ответственным лицам рассмотреть поднятые вопросы и принять конуретные решения.