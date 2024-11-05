18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.11
530.09
5.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.11.2024, 21:23

Нурдаулет Килыбай ознакомился с состоянием сел Тущыкудык и Шебир

Госинформзаказ 0 414

Сегодня, 4 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил с рабочей поездкой села Тущыкудык и Шебир Мангистауской района и ознакомился с текущим состоянием ряда социальных объектов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В селе Тущыкудык с населением 2138 жителей уровень безработицы составляет 2%.  Социальная инфраструктура села включает в себя врачебню амбулаторию, школу, детский сад, дом культуры, а также 11 предприятий и 34 фермерских хозяйства.

Аким области впервые посетил предприятие «Дария», обеспечивающее электроэнергией и водой населения и предприятия в селах Шетпе, Жынгылды, Жармыш, Кызан, Шебир, Тущыкудык, Онды, Шайыр, Уштаган, Сазды, Жарма, и ознакомился с работой Кондикудыкского водопровода. Этот водопровод фильтрует воду, поступающую из системы «Кигач» по направлению Астрахань-Мангышлак, и доставляет ее жителям в виде чистой питьевой воды. Сегодня в селе прокладывают еще 15,7 километра водопровода. Ввод в эксплуатацию нового водопровода позволит до 250 кубометров увеличить объем воды, подаваемой населению села. Проект планируется завершить к концу года.

После глава региона посетил школу имени С.Жангабылова, где обучаются 446 учеников. Здесь работают 76 преподавателей.  Здание, фундамент которого был заложен в 1979 году, в настоящее время требует ремонта. Нурдаулет Килыбай отметил, что в первую очередь должны быть созданы необходимые условия в сфере образования и здравоохранения.

Будущее нации – образованное поколение и здоровое общество. В этих двух сферах не должно быть никаких перерывов или экономии, поэтому состояние школ и учреждений здравоохранения всегда должно быть под контролем, - сказал Нурдаулет Килыбай.
    

Также рабочая группа осмотрела состояние спортзала на территории школы. В здании, возведенном в 2013 году, сегодня должен быть проведен текущий ремонт.

Далее Нурдаулет Килыбай побывал в селе Шебир, где проживает 1357 жителей.  Здесь глава региона ознакомился с состоянием местного спорткомплекса.  Комплекс, рассчитанный на 90 человек, не ремонтировался с 2015 года.  Местные жители раасказали, что необходимо восстановить комплекс для привлечения  молодежи к спорту.

Аким области также посетил здание «Казпочты» в селе Шебир.  Аким села поделился планами по ремонту почтового отделения и открытию в одной из частей здания отделения ветеранов.  Глава региона поручил ответственным лицам рассмотреть поднятые вопросы и принять конуретные решения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...