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05.11.2024, 09:33

Аким области встретился с жителями сел Акшымырау и Кызан, и выслушал их пожелания

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Аким области Нурдаулет Килыбай  4 ноября совершил рабочую поездку в села Акшымырау и Кызан Мангистауского района и встретился с жителями. Глава региона выслушал социальные и инфраструктурные проблемы двух сел и обсудил работу, направленную на их решение, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В ходе поездки аким в первую очередь посетил село Акшымырау с населением более 1300 человек и ознакомился с состоянием спортивного комплекса «Қаралда Палуан», состоящего на балансе «Общеобразовательной школы имени Тобанияза». Около 60 детей занимаются в различных спортивных секциях  комплекса, сданного в эксплуатацию в 2017 году. Было сказано, что в настоящее время есть необходимость передачи комплекса на баланс управления спорта и проведения капитального ремонта.

В селе Акшымырау имеется врачебная амбулатория, школа на 330 мест, детский сад на 56 мест, дом культуры, 6 предпринимательских объектов и 16 фермерских хозяйств.

Нурдаулет Килыбай встретился с аксакалами села Акшымырау, выслушал требования жителей. Местное население подняло вопросы нехватки воды, строительства внутрисельных дорог, отсутствия общественного транспорта и дефицита врачей. Аким области также ознакомился с ходом строительства нового здания «Аппарата акима села Акшымырау». Возведение началось в июле этого года и планируется завершить к концу ноября. На сегодняшний день работы завершены на 95 процентов.

Далее аким посетил село Кызан и осмотрел новое здание акимата села, сданное в эксплуатацию в этом году. Также глава региона ознакомился с работой амбулатории села Кызан. Здесь трудится  11 медсестер, есть  дневной стационар на 7 коек.  Амбулатория, построенная в 2014 году, оказывает первую помощь сельчанам.

В ходе встречи с акимом жители села Кызан подняли проблемы безработицы и обеспечения интернетом.  Глава области поручил акимам районов и сел детально рассмотреть поднятые вопросы и урегулировать их в рамках закона.

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