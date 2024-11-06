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06.11.2024, 09:21

Нурдаулет Килыбай поручил возродить противотуберкулезный санаторий в селе Тущыбек

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Вчера, 5 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил села Тущыбек и Шайыр Мангистауского района, побывал в ряде социальных объектов и ознакомился с жизнью сельчан, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Глава региона ознакомился с состоянием противотуберкулезного санатория имени Е.Оразакова, расположенного  в селе Тущыбек.  Санаторий, основанный в 1963 году, рассчитан на 30 мест.  В учреждении работают 42 сотрудника, в том числе 3 врача и 8 медицинских сестер.  Здесь здоровье пациентов восстанавливают шубатом и применяют традиционные методы лечения.

Аким области поручил ответственным лицам провести капитальный ремонт здания, который позволит возродить жизнь в санатории,  уже много лет приносящего пользу людям.

Работа санатория не должна останавливаться.  Учреждение в Тущыбеке должно продолжать трудиться  на благо региона и способствовать укреплению здоровья людей.  Мы приложим силы, чтобы его возродить.  Санаторий  должен стать престижным местом, оказывающим услуги  народу, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе рабочей поездки глава региона также ознакомился с ходом строительства  объекта возле школы села  Тущыбек.  Рядом со школой-детским садом на 50 мест, введенной в эксплуатацию в 2005 году, сейчас возводится новое здание  трехэтажной школы.  Здесь предусмотрены спортивный зал, актовый зал, столовая, библиотека и 8 дополнительных кабинетов.  Новое здание рассчитано на 160 мест и после завершения строительства 9-летняя школа приобретет статус  объекта образования с 11-летним обучением.

Аким области также проверил состояние ряда социальных и инфраструктурных объектов  сельского округа Шайыр.  Завершено 8 километров из 11 километров горной дороги «Шайр-Жынгылды».  В настоящее время прокопано только 1,5 метра из 16 метров горы, являющейся препятствием для строительства дороги.  Глава региона поручил ускорить работы по высвобождению и подготовки места для строительства дороги.

Аким ознакомился с текущим состоянием врачебной амбулатории и спортивного комплекса в селе Шайыр.  Амбулатория, построенная в 2013 году, и рассчитанная на прием 25 человек, нуждается в капитальном ремонте.  Что касается деятельности спортивного комплекса, то  был поднят вопрос о передаче объекта на баланс управления спорта Мангистауской области, а также по запросу молодежи в селе  необходимо построить  современный спортивный комплекс.

Нурдаулет Килибай в ходе рабочего визита поставил конкретные задачи в направлении улучшения социальных объектов и создания благоприятных условий для сельчан.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Аким области начинает напоминать главу страны, он так же поручает и советует, но нет конкретных дат и цифр и кто понесёт ответственность за неисполнение. А поговорить на кухне все могут.
06.11.2024, 04:46
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