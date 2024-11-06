Нурдаулет Килыбай поручил возродить противотуберкулезный санаторий в селе Тущыбек

Вчера, 5 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил села Тущыбек и Шайыр Мангистауского района, побывал в ряде социальных объектов и ознакомился с жизнью сельчан, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Глава региона ознакомился с состоянием противотуберкулезного санатория имени Е.Оразакова, расположенного в селе Тущыбек. Санаторий, основанный в 1963 году, рассчитан на 30 мест. В учреждении работают 42 сотрудника, в том числе 3 врача и 8 медицинских сестер. Здесь здоровье пациентов восстанавливают шубатом и применяют традиционные методы лечения.

Аким области поручил ответственным лицам провести капитальный ремонт здания, который позволит возродить жизнь в санатории, уже много лет приносящего пользу людям.

Работа санатория не должна останавливаться. Учреждение в Тущыбеке должно продолжать трудиться на благо региона и способствовать укреплению здоровья людей. Мы приложим силы, чтобы его возродить. Санаторий должен стать престижным местом, оказывающим услуги народу, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе рабочей поездки глава региона также ознакомился с ходом строительства объекта возле школы села Тущыбек. Рядом со школой-детским садом на 50 мест, введенной в эксплуатацию в 2005 году, сейчас возводится новое здание трехэтажной школы. Здесь предусмотрены спортивный зал, актовый зал, столовая, библиотека и 8 дополнительных кабинетов. Новое здание рассчитано на 160 мест и после завершения строительства 9-летняя школа приобретет статус объекта образования с 11-летним обучением.

Аким области также проверил состояние ряда социальных и инфраструктурных объектов сельского округа Шайыр. Завершено 8 километров из 11 километров горной дороги «Шайр-Жынгылды». В настоящее время прокопано только 1,5 метра из 16 метров горы, являющейся препятствием для строительства дороги. Глава региона поручил ускорить работы по высвобождению и подготовки места для строительства дороги.

Аким ознакомился с текущим состоянием врачебной амбулатории и спортивного комплекса в селе Шайыр. Амбулатория, построенная в 2013 году, и рассчитанная на прием 25 человек, нуждается в капитальном ремонте. Что касается деятельности спортивного комплекса, то был поднят вопрос о передаче объекта на баланс управления спорта Мангистауской области, а также по запросу молодежи в селе необходимо построить современный спортивный комплекс.

Нурдаулет Килибай в ходе рабочего визита поставил конкретные задачи в направлении улучшения социальных объектов и создания благоприятных условий для сельчан.