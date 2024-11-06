Можно ли вернуть неиспользованные деньги, если не получал медуслуги по ОСМС?

Некоторые граждане считают, что выплаты по ОСМС поступают в Фонд и он может тратить средства по своему усмотрению. Это заблуждение. В отечественной модели системы ОСМС все средства поступают на единый специальный счет в Национальном банке. А оттуда средства выплачиваются всем застрахованным гражданам за оказанную медицинскую помощь по ОСМС, независимо от категории плательщика и размера уплаченных взносов. Об этом рассказали в филиале по Мангистауской области НАО «Фонд социального медицинского страхования».

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Система ОСМС не является накопительной и не предусматривает лицевые счета. Самостоятельные плательщики ежемесячно платят взнос в размере 4250 тенге, то есть 51 тысячу тенге за год. Если бы у каждого гражданина был личный счет, с этой суммой он не смог бы сдать дорогостоящие анализы и сделать операции.

Например, предположим, что один гражданин перенес операцию по замене коленного сустава, после чего ему необходимо пройти несколько реабилитаций. На свои средства он заплатил бы порядка 4 млн тенге. А поскольку статус застрахован, все услуги получили за счет ОСМС, не платя лишних средств.

Каждый застрахованный гражданин может обратиться в медицинскую организацию по месту регистрации и получить медицинские услуги в полном объеме - от консультативно-диагностических услуг до хирургического вмешательства, независимо от стоимости.

Базовым принципом системы ОСМС является социальная справедливость. Это когда обеспечивается равный доступ всех застрахованных к единому пакету медицинских услуг, независимо от размера платежей сумм на ОСМС и социального статуса. В свою очередь, это позволяет не ограничивать пациента в объеме получаемой медпомощи.