Ансамбль танца «Таншолпан» из Мангистау завоевал Гран-при на международном конкурсе

Ансамбль танца «Таншолпан» из Мангистауского района получил Гран-при на международном многожанровом конкурсе «Stambul autum festival» в Турции, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Артисты исполнили казахский танец «Адай қыздары» под кюй Курмангазы «Адай». Народный коллектив, ставший победителем, получил путевку в топ-10 лучших в турецком городе Алании на 2025 год.

В фестивале приняли участие 208 претендентов из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции и России.

Ансамбль «Таншолпан» был создан в 2000 году. Его руководителем является Батес Конарбаева