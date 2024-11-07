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06.11.2024, 20:08

В самом большом селе Казахстана устанавливают более тысячи фонарей уличного освещения и строят новые дома

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 Село Бейнеу, расположенное в Мангистауской области, считается самым крупным населенным пунктом в стране.  Общая площадь села, где проживает 57 тысяч жителей, составляет 51 тысяч гектар. Заасфальтированы 66 улиц  из 154, сообщает  пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В целях создания комфортных условий для жителей проведено уличное освещение на 127 улицах.  В настоящее время ведется замена 553 изношенных столбов.  Стоимость проекта – 108 миллионов тенге.

Кроме того, на улицах села установлено 589 уличных фонарей.  В дальнейшем планируется постепенно обновить уличное освещение и в других населенных пунктах, входящих в состав Бейнеуского района.


В этом году в селе введено в эксплуатацию 18 единиц  общественного транспорта. Новые пассажирские автобусы оснащены современным оборудованием, полностью обеспечивающим безопасность и комфорт жителей во время передвижения.  Транспорт   соответствует  международным экологическим стандартам и не наносит вреда окружающей среде.  Также действует электронная система оплаты проезда.

В Бейнеу строятся новые дома для малообеспеченных  семей.  На эти цели из республиканского бюджета выделено 284 млн.тенге.  До конца года будет завершено строительство 20 домов, ключи от которых будут переданы гражданам из социально уязвимых слоев населения, ожидающим своей очереди на получение жилья.

 

 

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