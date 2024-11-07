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07.11.2024, 09:03

Впервые в Бейнеу откроют соответствующую современным требованиям районную библиотеку и новый кинотеатр

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В ближайшие дни в Бейнеу откроется первый кинотеатр. Сейчас ведутся подготовительные работы, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Здание кинотеатра площадью 400 квадратных метров рассчитано на 180 мест.  Стоимость билетов начинается от 500 тенге.  Здесь через карьерный центр  будут приняты на работу 10 человек, ожидающих своей очереди на трудоустройство

Также сегодня продолжается строительство первой современной библиотеки в Бейнеуском районе.  Проект реализуется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению читательского интереса у молодежи к книгам.

В 2-этажном здании площадью 825 квадратных метров одновременно могут разместиться 62 человека.  В здании имеется 5 учебных залов для школьников, взрослых и людей с ограниченными возможностями, книгохранилище и специальные кабинеты с подключением к сети Интернет.


По плану, строительные работы завершатся в первом полугодии 2025 года.

 Стоит отметить, что фонд старой библиотеки Бейнеу содержит 218 123 книги.  В библиотеке работают 62 сотрудника.  За 10 месяцев текущего года библиотеку посетили 89 тысяч человек, из них в качестве постоянных читателей зарегистрировались 26 765 человек.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Думаю что они опоздали с библиотекой и кинозалом, примерно на 30 лет.
07.11.2024, 06:12
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