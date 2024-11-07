18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.22
529.38
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
07.11.2024, 16:04

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Бейнеуского района

Госинформзаказ 0 925

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 7 ноября встретился с жителями района в доме культуры «Абыл» села Бейнеу, выслушал предложения и мнения населения, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Вначале аким района Рахымжан Шалбаев выступил с докладом о социально-экономическом развитии района за прошедшие 9 месяцев и планах на будущее.

По словам Рахымжана Шалбаева, в районе нет трехсменных школ. Однако, из-за высокого темпа рождаемости и роста количества мигрантов из других регионов существует потребность в объектах образования. В целях предупреждения дефицита ученических мест в рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа» ведется строительство двух общеобразовательный учреждений. 

Бейнеусцы активно участвуют в проекте "Ауыл аманаты", направленном на повышение доходов жителей района. На сегодняшний день профинансировано 57 проектов, создано 69 новых рабочих мест. Это самый высокий показатель по региону. 

В районе решена проблема с питьевой водой. 97,7% жителей охвачены централизованной системой снабжения питьевой водой. Сегодня только в село Сарга живительный ресурс доставляется транспортом. В целях решения проблемы доступа к воде внесены изменения в проектно-сметную документацию на строительство водоочистного сооружения и внутрисельского водопровода в селе Сарга, получено положительное заключение государственной экспертизы. Проект представлен на рассмотрение областной бюджетной комиссии.

Район 100% обеспечен природным газом. Также завершены строительно-монтажные работы по возведению дорог на 9 улицах села Бейнеу. Всего в Бейнеуском районе насчитывается 490 километров дорог, из них 178 километров - дороги районного значения, 312 километров - сельские дороги. К дорогам с твердым покрытием относятся 36,5% дорог регионального значения, 35,8% - внутрисельских дорог.

На встрече жители района представили акиму области свои предложения и обсудили проблемы, решения которых они ожидают. Подавляющее большинство населения рассказали об инфраструктурных и социальных потребностях сел Бейнеуского района.

В частности, подняли вопросы необходимости строительства дренажной и канализационной системы в селе Бейнеу из-за подъема уровня подземных вод,  возведения внутрисельских автомобильных и пешеходных дорог, безработицы, постановки в очередь на получение жилья проживающих в многоквартирном аварийном доме граждан, увеличения количества выделяемого  на район автогаза, здравоохранения, спорта, реконструкции железнодорожного вокзала.

Аким области внимательно выслушал обращения жителей и дал поручения соответствующим госорганам по решению поднятых вопросов.

После четырехчасовой встречи Нурдаулет Килыбай принял жителей района по личным вопросам.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...