18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.22
529.38
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
08.11.2024, 14:54

Формирование экологической культуры в Мангистау

Госинформзаказ 0 509

В Мангистауской области 8 ноября прошла встреча на тему «Таза Қазақстан: экологиялық мәдениет», организованная управлением внутренней политики Мангистауской области совместно с НПУ «Эко Мангистау», общественным фондом «Зеленая школаTAZA.LIKEE» и студентами кафедры. Местом проведения стал университет им. Ш.Есенова. В обсуждении приняли участие представители управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, департамента экологии МО, а также управления энергетики и ЖКХ МО.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель мероприятия заключалась в повышении экологической культуры и осведомленности населения о важности охраны окружающей среды, формировании ответственного отношения к природным ресурсам и развитии сотрудничества между государственными органами и общественными организациями в вопросах экологии. Лекторы представили доклады, обсудили актуальные экологические вызовы региона, а также подчеркнули значимость подобных встреч для формирования экологически устойчивого общества. В ходе мероприятия спикеры акцентировали внимание на роли каждого в экологической повестке региона. 

По словам директора НПУ «Эко Мангистау» Кирилла Осина, программа «Таза Қазақстан» — это не просто государственная инициатива, но и часть общей ответственности всех жителей за будущее. Он отметил, что решение проблем отходов и других экологических вопросов требует участия каждого — от государства и бизнеса до рядовых граждан. Осин подчеркнул, что программа «Таза Қазақстан» должна стать не только ориентиром, но и мотиватором для улучшения качества жизни и городской среды. 

Директор фонда «Зеленая школа TAZA.LIKEE» Ирина Татиева добавила, что через их образовательные инициативы наблюдается положительная динамика в сознании людей. Татиева отметила, что зеленая школа активно занимается экологическим просвещением, организуя акции и программы для формирования осознанного общества, и выразила уверенность, что число ответственных граждан продолжает расти. По ее словам, это положительно сказывается на экологии региона, и она призвала государственные структуры и бизнес присоединиться к их усилиям. 

Вопросы студентов и активное обсуждение стали важной частью встречи. Участники получили возможность задать вопросы спикерам и обсудить насущные экологические темы, что способствовало живому обмену мнениями и повышению интереса к экологической повестке.

Также в рамках акции «Таза Қазақстан» влицее №11 имени Туткабая Ашимбаева г. Актау состоялся открытый урок на тему «Адамқызметінің қоршаған ортаға әсері». Основнойцелью урока стало развитие у учащихся осознанного отношения к окружающей среде ипонимания влияния человеческой деятельностина природу.

Как отметила учитель биологии, педагог-эксперт Балжан Манаева, «Мы должны с раннего возраста прививать детям уважение к окружающей среде и формировать у них бережное отношение к экологии. Это основа для воспитания будущих поколений, которые будут заботиться о природе и принимать ответственные решения». 

Педагог-модератор, учитель биологии Елдос Оразалин добавил: «Экологическое сознание должно становиться неотъемлемой частью мировоззрения каждого ребенка. Чем раньше мы начнем прививать эти ценности, тем устойчивее и здоровее будет наша планета в будущем».

Стоит отметить, лицей №11 имени Туткабая Ашимбаева в 2024-2025 учебном году стал победителем городского конкурса, заняв 1 место, а также был удостоен диплома 1 степени, кубка и денежного приза на областном конкурсе по теме «Табиғатпен үндес білім ұйымы». Эта награда была присуждена лицею благодаря поддержке управления образования Мангистауской области и отдела образования по городу Актау за вклад в развитие экологического образования.

Наряду с этим, в одной из школ Бейнеуского района состоялся межшкольный семинар на тему «Таза ой, таза іс – Таза Қазақстан», собравший около 200 учащихся. Кроме того, в Молодежном ресурсном центре прошел круглый стол на тему «Жастар және Экологиялық жауапкершілік» с участием 20-30 человек, где участники обсудили вопросы экологической ответственности молодежи.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...