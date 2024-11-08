Школьники интеллектуальной школы «IQ» активно участвуют в экопрограмме «Таза Қазақстан»

Ученики интеллектуальной школы «IQ» города Актау запустили новый проект «Образовательная экосистема» в рамках экопрограммы «Таза Қазақстан». Проект направлен на развитие экологической грамотности и воспитание бережного отношения к природе у младших школьников.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Автор проекта Ырысжан Сансызбай подчеркнула, что главная цель — сохранить окружающую среду и развить экологическую культуру среди учащихся. Проект фокусируется на том, чтобы экологическое образование стало частью повседневной жизни, а забота о природе была не просто частью программы, но и привычкой, внедренной в каждодневную практику. Вдохновляя детей, проект использует систему «Сергек», где вместо штрафов ученики получают баллы за правильные действия, а распознавание лиц и сортировка мусора становятся основой работы системы.

Данные с камер будут поступать в электронные журналы и базу школы, где будут обработаны и выставлены баллы, что мотивирует учеников достигать высоких результатов как в учебе, так и в экокультуре.

В рамках проекта школьники 2 класса «Ә» под руководством опытного педагога Ләззат Калдан провели открытый урок по теме охраны природы и экологического воспитания. Урок был посвящен вопросам загрязнения окружающей среды, и дети изучили причины загрязнения Земли, а также узнали о способах переработки отходов. В конце урока каждый ученик классифицировал мусор и собрал баллы, зарабатывая оценки за свои усилия по сохранению экологии.