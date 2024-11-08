В Актау прошла выставка-ярмарка изделий, выполненных руками особенных детей

В рамках итогового сбора специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, в выставке-ярмарке приняли участие около 30 участников, было выставлено более 200 изделий.

Выставка-ярмарка прошла по заказу управления образования Мангистауской области в рамках социального проекта «Zerde+», который реализуется частным учреждением «Центр поддержки».

Регулярно проводятся выставки и конкурсы различных изделий из рук рядовых учащихся. Однако не секрет, что учащиеся, нуждающиеся в особом образовании, не находят площадки для демонстрации своих уникальных произведений. В целях восполнения этого пробела мы проводим выставку-ярмарку лучших практик внедрения инклюзивного образования. Здесь выставлялись как изделия декоративно-прикладного искусства, так и ювелирные изделия, изделия из дерева, шерсти, мусора, металла, кожи, вышивки, другие креативные предметы. В дальнейшем жюри будет оценивать и награждать выставленные экспонаты, - говорит организатор выставки Милана Елеусинова.