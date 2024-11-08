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08.11.2024, 15:39

Положительные изменения в селе Сайотес

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В селе Сайотес Мангистауского района интенсивно идут работы по обеспечению уличного освещения.  На улицах села протяженностью 9 километров установлено 300 электрических столбов и 300 фонарей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Кроме того, ведётся ремонт 15 из 19 старых двухэтажных домов, построенных в 1965 году, и строятся новые объекты жилого фонда  для жителей 3 признанных аварийными домов.

 Еще одна хорошая новость – в селе Сайотес сдан в эксплуатацию новый Дом культуры.  Строительство объекта осуществлялось в рамках программы «Ауыл – ел бесігі».

В Доме культуры есть концертный зал на 200 мест и несколько кабинетов для кружков.  Современным оборудованием обеспечены методистский, ансамблевый, хоровой, вокальный, зрительский залы, сцена, гримерная, костюмерная, секции танцев, домбры  рукоделия, свето-звуковые студии и кабинеты для специалистов.  В новом здании стоимостью 691 миллион тенге также разместилась сельская библиотека.

Сельский клуб Сайотес впервые был открыт в 1965 году в здании железной дороги.  В период с 1983 по 2010 годы в структуре клуба действовали кружки пения, домбры, работали 10 артистов.  В настоящее время состав клуба увеличился до 12 человек, 131 артиста и 6 структур оказывают услуги населению.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Сайгон теперь не узнать
08.11.2024, 13:57
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