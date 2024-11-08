Положительные изменения в селе Сайотес

В селе Сайотес Мангистауского района интенсивно идут работы по обеспечению уличного освещения. На улицах села протяженностью 9 километров установлено 300 электрических столбов и 300 фонарей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Кроме того, ведётся ремонт 15 из 19 старых двухэтажных домов, построенных в 1965 году, и строятся новые объекты жилого фонда для жителей 3 признанных аварийными домов.

Еще одна хорошая новость – в селе Сайотес сдан в эксплуатацию новый Дом культуры. Строительство объекта осуществлялось в рамках программы «Ауыл – ел бесігі».

В Доме культуры есть концертный зал на 200 мест и несколько кабинетов для кружков. Современным оборудованием обеспечены методистский, ансамблевый, хоровой, вокальный, зрительский залы, сцена, гримерная, костюмерная, секции танцев, домбры рукоделия, свето-звуковые студии и кабинеты для специалистов. В новом здании стоимостью 691 миллион тенге также разместилась сельская библиотека.

Сельский клуб Сайотес впервые был открыт в 1965 году в здании железной дороги. В период с 1983 по 2010 годы в структуре клуба действовали кружки пения, домбры, работали 10 артистов. В настоящее время состав клуба увеличился до 12 человек, 131 артиста и 6 структур оказывают услуги населению.