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08.11.2024, 17:48

Нурдаулет Килыбай предложил сделать населенный пункт Онды самым образцовым селом страны

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Аким области Нурдаулет Килыбай 8 ноября встретился с жителями Мангистауского района. На встрече в Доме культуры села Шетпе жители затронули вопросы развития района и подняли актуальные проблемы, сообщает  пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В начале втречи  аким Мангистауского района Галымжан Ниязов озвучил показатели социально-экономического развития района по итогам 9 месяцев 2024 года, отчитался о проделанной работе.

По словам Галымжана Ниязова, в центре Мангистауского района возводится новое поселение. На территории в 800 земельных участков полностью проведена инфраструктура, в рамках проекта «Комфортная школа» строятся общеобразовательное учреждение на 600 мест и здание врачебной амбулатории. Кроме того, планируется построить Дом культуры на 600 мест, спортивный комплекс, здания полиции, прокуратуры, суда, архива, по делам обороны, Дворец студентов, административные здания. Сегодня готовится проектно-сметная документация.
Согласно поручению Главы государства, в районе интенсивно ведется строительство новых образовательных объектов. В этом году в селе Беки впервые сдана в эксплуатацию школа на 100 мест.

Ряд позитивных изменений происходит в сфере культуры и спорта. Для поездок на гастроли сельских артистов был приобретен новый автомобиль вместимостью 13 человек. Также в 12 селах района ведется строительство уличных спортивных, детских игровых и воркаут-площадок.

Основной отраслью экономики Мангистауского района является сельское хозяйство. В настоящее время  зарегистрировано 578 фермерских и 531 животноводческое хозяйство. Район охватывает 40% поголовья верблюдов в регионе, что позволяет производить около 20 тысяч тонн верблюжьего молока в год. В рамках проекта «Ауыл аманаты» к реализации предложено 10 проектов по увеличению производства верблюжьего молока.

В районе реализуется 3 инвестиционных проекта. По инициативе ТОО «Карат» ведется строительство завода по изготовлению питьевой воды. Стоимость проекта – 864 млн.тенге. После строительства цеха на постоянные рабочие места будут трудоустроены 35 человек. А в 2025 году ТОО «Caspiy Milk» и ТОО «Mangystau Milk» планируют начать производство сухих молочных продуктов из верблюжьего молока.

Нурдаулет Килыбай предложил придать селу Онды статус самого образцового населенного пункта на уровне республики.

В селе Онды, где родился народный писатель Абиш Кекилбаев, за последние годы не  было зарегистрировано ни одного правонарушения. В селе не продаются алкогольные напитки. Здесь есть  сад, в котором насчитывается тысяча фруктовых деревьев, поэтому мы намерены включить Онды в качестве образцового села, как северное село Родина. Сегодня разрабатывается специальный план по благоустройству и процветанию села, - рассказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе встречи жители подняли вопросы о нехватке школ, строительства площадки для тренировок наездников, необходимости общественного транспорта, отдельно было уделено внимание карьеру и проблемам села Косбулак. Также были внесены предложения по развитию животноводства, здравоохранения, образования и спорта.

В ходе пятичасовой встречи аким области, ответивший на просьбы и вопросы, поручил руководителям ответственных сфер системно решать актуальные вопросы.

После встречи Нурдаулет Килыбай принял граждан района по личным вопросам.

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