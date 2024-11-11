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11.11.2024, 09:38

В Актау ведутся работы по увеличению объемов питьевой воды

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В Актау в целях обеспечения населения качественной питьевой водой на заводе «Каспий» ведутся подготовительные работы к подключению одной из трех опреснительных установок, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

Подрядным учреждением, ответственным за эти работы, является компания «Каспиан Конструкторс Траст».

В связи с задержкой работ подрядным учреждением - компанией «Каспиан Конструкторс Траст» - имеется сбой в запуске установки. Руководители компании-подрядчика обещают запустить до конца ноября 10 000 кубов.

Работы по модернизации завода ведутся уже три года. По проекту, предусмотрено увеличение производственной мощности завода до 40 000 м3.

В соответствии с технологией, после запуска установок подготовка воды займет около десяти дней, включая работы по обеззараживанию. В соответствии с утвержденным планом  20 ноября город получит первые 5000 м3 воды, а до конца месяца завод планирует произвести дополнительно еще 10 000 м3, - сообщил директор ТОО «Опреснительный завод Каспий» Серик Гусман.

Кроме того, в Актау продолжается строительство водопровода протяженностью 47 км от месторождения Куйылыс до опреснительного завода «Каспий». Подрядная компания - ТОО «Алъянс ЛТД». В строительных работах задействованы 15 единиц спецтехники и 32 сотрудника. Данный проект будет способствовать урегулированию вопроса нехватки питьевой воды в городе.

 Ведется строительсво водопровода протяженностью 47 километров, диаметром 900 мм - от месторождения Куйылыс до опреснительного завода «Каспий». Работы ведутся интенсивно. После завершения работ на данном участке будем запускать воду для  заполнение труб, - сообщил руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Анвар Туляков.

Также опреснительный завод «Актау», расположенный в селе Акшукур, производит 5 000 м3 питьевой воды в сутки. Строительство опреснительного завода «Актау» было начато частным инвестором в 2020 году. Завод введен в эксплуатацию в марте 2023 года.

 Данный завод производит 5 000 м3 питьевой воды в сутки. Питьевая вода, произведенная заводом, подается через ЦУВС-4 в верхние микрорайоны города, - сказал главный специалист отдела развития водоснабжения и водоотведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Жусуп Мухамед.

Кроме того, село Акшукур и Сайын Шапагатов ранее были обеспечены питьевой водой через ЦУВС-4 ТОО «МАЭК» и опреснительный завод «Актау». В летние месяцы текущего года в селе Сайын Шапагатов установлена установка по производству питьевой воды мощностью 4 000 м3 в сутки. Сегодня село Акшукур и Сайын Шапагатов обеспечиваются питьевой водой посредством данной установки. Это, в свою очередь, позволило направить объем высвободившейся воды в город Актау.

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