ОО «Атамнын аманаты» принимает заявки на поиск пропавших без вести в ВОВ, поиск мест захоронений, уточнение боевого пути

ОО «Атамнын аманаты» проводит поиски в архивах сведений о пропавших без вести в ВОВ, Второй мировой войне, проясняет фронтовую судьбу воина, выясняет места захоронений.
Для подачи заявок в ООО «АТАМНИН АМАНАТЫ» заполните форму на сайте:
https://atamnyn-amanaty.kz
1. Заполните поля, которые указаны на сайте
2. Нажмите кнопку «Подать заявку»
3. Дождитесь (секунд 15-20), пока не высветится окно с надписью об успешном заявке.
4. Ваша заявка отправлена!
Убедительная просьба - ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ.
Вам нужно ответить на ряд важных вопросов, которые облегчат поиск:
1. ФИО отца, деда, прадеда, родственника (кого ищут).
2. Год рождения (примерно).
3. Откуда (аул, село, район, область).
4. Имена: жены, родителей, братьев, сестер. Письма с фронта, семейные воспоминания. Важно каждое имя, вещь, тогда легче искать (многие казахские и тюркские фамилии, имена написаны неправильно, коверкались).
5. Искали ли в архивах, в ЦАМО?
Есть ли данные на сайте ОБД Мемориал?
Если да, укажите, какие имеются сведения из архивов, Книги Памяти, сайтов, приложить фото, скрины документов.
6. ФИО того, кто ищет: степень родства;
домашний адрес; 2 номера телефона для обратной связи; электронная почта.
Эти данные тоже важны, так как поиски могут занять несколько лет (чтобы мы смогли потом найти вас).
7. Укажите цель поиска:
•определение места захоронения;
•уточнение места захоронения;
•определить судьбу солдата;
•определить боевой путь.
Вы можете связаться с нами по следующим контактам:
Писать:
Алия Сагимбаева, учредитель.
8-701-999-78-20, ватсап
Марфуза,
+7-776-828-45-35, ватсап
Ardak,
+7 (776) 828-45-34, ватсап
Заявку также можно оставить на сайте: ата-аманаты.kz
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