ОО «Атамнын аманаты» принимает заявки на поиск пропавших без вести в ВОВ, поиск мест захоронений, уточнение боевого пути

ОО «Атамнын аманаты» проводит поиски в архивах сведений о пропавших без вести в ВОВ, Второй мировой войне, проясняет фронтовую судьбу воина, выясняет места захоронений.

Братская могила Калужская область

Для подачи заявок в ООО «АТАМНИН АМАНАТЫ» заполните форму на сайте:

https://atamnyn-amanaty.kz

1. Заполните поля, которые указаны на сайте

2. Нажмите кнопку «Подать заявку»

3. Дождитесь (секунд 15-20), пока не высветится окно с надписью об успешном заявке.

4. Ваша заявка отправлена!

Убедительная просьба - ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ.

Вам нужно ответить на ряд важных вопросов, которые облегчат поиск:

1. ФИО отца, деда, прадеда, родственника (кого ищут).

2. Год рождения (примерно).

3. Откуда (аул, село, район, область).

4. Имена: жены, родителей, братьев, сестер. Письма с фронта, семейные воспоминания. Важно каждое имя, вещь, тогда легче искать (многие казахские и тюркские фамилии, имена написаны неправильно, коверкались).

5. Искали ли в архивах, в ЦАМО?

Есть ли данные на сайте ОБД Мемориал?

Если да, укажите, какие имеются сведения из архивов, Книги Памяти, сайтов, приложить фото, скрины документов.

6. ФИО того, кто ищет: степень родства;

домашний адрес; 2 номера телефона для обратной связи; электронная почта.

Эти данные тоже важны, так как поиски могут занять несколько лет (чтобы мы смогли потом найти вас).

7. Укажите цель поиска:

•определение места захоронения;

•уточнение места захоронения;

•определить судьбу солдата;

•определить боевой путь.

Вы можете связаться с нами по следующим контактам:

Писать:

Алия Сагимбаева, учредитель.

8-701-999-78-20, ватсап

Марфуза,

+7-776-828-45-35, ватсап

Ardak,

+7 (776) 828-45-34, ватсап

Заявку также можно оставить на сайте: ата-аманаты.kz

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