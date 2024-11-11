В Актау состоялась церемония открытия бесплатного оздоровительного центра «SOS»

Центр открылся в рамках благотворительной акции «Жылы жүрек – жомарт қол».

Я занимаюсь благотворительностью с 2014 года. Обучаю шитью многодетных матерей, девушек с ограниченными возможностями и девушек с потерей слуха, речи, трудоустроила их. С 2014 года мы тесно сотрудничаем с Арзу Канапияевной. В настоящее время мы принимаем участие в открытии Центра общественного фонда «SOS». Основная цель этого центра - предоставить бесплатные услуги детям, страдающим раком и детским церебральным параличом. Мы вместе с 25 волонтерами оказываем медицинскую и психологическую поддержку этим детям. Кроме того, приобщаем детей к ремеслу, труду, оказываем психологическую, медицинскую помощь с целью поддержки родителей этих детей. В том числе мы обучаем безработных родителей шитью, рукоделию. В этом году мы впервые открываем наш центр, -рассказала социальный предприниматель Айнур Килыбаева.