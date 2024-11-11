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11.11.2024, 15:16

Мангистауская школа танца «Жорга» завоевала шесть призов республиканского конкурса хореографии

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Мангистауская школа танца «Жорга» завоевала призы на республиканском конкурсе хореографии «Би ырғақтары» в Атырау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления культуры.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В конкурсе приняли участие коллектив подгруппы «Шива» школы танца «Жорга» (руководитель Асемай Айдарбекова), современная группа «Ди фэмили крю» (руководитель Сабина Досалиева), средняя группа «Жорга» (руководитель Молдир Кадырова).

Конкурсантов оценивали известные в стране отличники танцевального искусства Гульжан Талпакова, отличник культуры РК Гульбану Мырзабаева, старший преподаватель государственной академии хореографии Узбекистана  Шырын Джалилова, старший преподаватель Казахской Национальной академии хореографии Анвара Садыкова, старший преподаватель Казахской Национальной академии хореографии Алмат Шамшиев, финалист телепроекта «Танцы ТНТ» Александр Ли. 

Младшая, средняя и старшая группы показали около 200 танцевальных композиций в нескольких жанрах в разных возрастных категориях. В результате ансамбль танца «Шива» по жанру эстрадного танца стал лауреатом 1 степени, ансамбль танца «Шива» по жанру народного танца - лауреатом 2 степени, ансамбль танца «Ди фэмили крю» по жанру современного танца - лауреатом 3 степени, ансамбль танца «Жорга» по жанру народного танца завоевал Гран-при.

Также художественный руководитель мангистауских танцоров, отличник культуры РК, обладатель медали «Шапағат» Серик Сариев удостоен специальной премии «Лучший художественный руководитель», отличник культуры РК Айнур Сариева удостоена специальной премии «Лучший хореограф-балетмейстер».

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