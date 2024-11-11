В этом году в Мангистау по программе «Аңсаған саби» родилось 135 детей

В этом году в Мангистау по программе «Ансаган саби» за 10 месяцев родилось 135 детей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.
По специальной программе «Ансаган саби» Мангистауской области на 2024 год выделено 273 квоты. Из них 235 уже получены. На сегодняшний день 196 женщин направлены в экоцентры, 38 женщин готовятся к посещению экоцентров. За 10 месяцев родилось 135 малышей. Для получения помощи по данной программе необходимо сначала встать на учет в поликлинику и пройти полное обследование в центре планирования семьи. По результатам можно будет принять участие в программе «Аңсаған сәби», - рассказала главный внештатный репродуктолог управления здравоохранения Мангистауской области Юлия Досаханова.
Стоит отметить, что в рамках обязательного социального медицинского страхования метод экстракорпорального оплодотворения можно проводить один раз в год бесплатно.
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