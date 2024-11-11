В этом году в Мангистау по программе «Аңсаған саби» родилось 135 детей

По специальной программе «Ансаган саби» Мангистауской области на 2024 год выделено 273 квоты. Из них 235 уже получены. На сегодняшний день 196 женщин направлены в экоцентры, 38 женщин готовятся к посещению экоцентров. За 10 месяцев родилось 135 малышей. Для получения помощи по данной программе необходимо сначала встать на учет в поликлинику и пройти полное обследование в центре планирования семьи. По результатам можно будет принять участие в программе «Аңсаған сәби», - рассказала главный внештатный репродуктолог управления здравоохранения Мангистауской области Юлия Досаханова.