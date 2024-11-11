Мангистауская спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира

Гульдана Альмуханбетова, самбистка из Мангистау, завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг на чемпионате мира по самбо среди взрослых, который проходил в Астане 8-10 ноября, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Гульдана Альмуханбетова – мастер спорта международного класса по спортивному самбо Республики Казахстан,

победитель чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Азии, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Республики Казахстан, бронзовый призер Игр СНГ, серебряный призер международного турнира на приз Президента Республики Беларусь.

В чемпионате мира, прошедшем в столице, приняли участие около 500 спортсменов более чем из 80 стран. В нем состязались 28 самбистов из Казахстана. Копилка нашей страны пополнились на 3 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Наша страна заняла 2-е место в общекомандном зачёте. 1 место заняла Россия, 3 место досталось Беларуси.