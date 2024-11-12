Уважаемые представители молодежи Мангистау!

Информируем о начале приема заявок на конкурс грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В рамках конкурса предусмотрено предоставление гранта в размере 1 000 000 тенге на 25 лет по направлениям: культура, наука, информационные технологии, бизнес и медиа.

В конкурсе могут участвовать молодые люди и девушки не моложе 14 и не старше 35 лет.

Заявки принимаются по электронной почте tauelsizdikurpaqtary2024@gmail.com до 16 ноября 2024 года.

Для подробной информации: +7 747 806 0449 (WhatsApp) или написать в телеграм бот-чат TauelsizdikUrpaktary12.

Не упустите свою возможность! Превратите свою мечту в реальность!