Актауские врачи спасли жизнь новорожденному

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Диагноз маленькому пациенту поставили, когда он еще находился в утробе матери. Установлено, что кишечник ребенка находится снаружи его тела. Врачи сделали операцию младенцу, родившемуся естественным путем, через 12 часов. Лечебное мероприятие, которое длилось полтора часа, прошло успешно, и ребенок воссоединился со своей матерью. Врачи отмечают, что сейчас его жизни ничего не угражает.

По словам врача Насухана Отаргазиева, изначально брать на операцию только что родившегося младенца было большим риском. Было беспокойство по поводу восстановления организма малыша. Сейчас все в порядке. Все физиологические характеристики в норме. Он также отметил, что жизнь ребенка спасена благодаря коллективной работе медиков.

Стоит отметь, что это вторая сложная операция, которую врачи многопрофильной детской больницы провели в этом году.

В филиале Фонда социального медицинского страхования отметили, что такого рода операции проводятся бесплатно за счет ОСМС.