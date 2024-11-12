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12.11.2024, 15:15

В Бейнеу впервые проходит спартакиада среди школьников

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В Бейнеу впервые проходят игры «Спартакиада Бейнеу-2024» среди школьников, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Спартакида проходит по семи видам спорта, в ней принимают участие учащиеся общеобразовательных школ района. 

На церемонии открытия выступил аким района Рахимжан Шалбаев, пожелавший участникам соревнований удачи.

Юные спортсмены будут демонстрировать свое мастерство в таких видах спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, тогызкумалак, шахматы, казахская борьба и дзюдо. 

 Это мероприятие, безусловно, поможет им показать свои возможности, добиться новых успехов, и нацелено на поощрение дружеских отношений между детьми, - отмечают организаторы. 

В первый день спартакиады прошли соревнования по тогызкумалак и шахматам. Итоги соревнований будут подведены сегодня, 12 ноября, на церемонии закрытия.

Спартакиада проходит при поддержке Бейнеуского районного отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта, Бейнеуского районного Молодежного ресурсного центра.

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