В Актау прошел форум молодежи «Өмірді сүй»

В Актау состоялся форум для подростков и студентов, организованный городским Центром общественного развития, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В качестве специальных спикеров на форуме выступили Кайрат Хасанов — один из трёх лучших спикеров Казахстана, заместитель по воспитательной работе школы «Өркен», и эксперт по вопросам суицида и буллинга, а также Альтаир Сатбеков — основатель подросткового проекта «Ер бала – Ер жігіт», генеральный директор реабилитационного центра и тренер-эксперт по вопросам лудомании.

На форуме спикеры поделились своим опытом и практическими советами, направленными на улучшение личной эффективности и преодоление трудностей. Участники обсудили методы профилактики лудомании, буллинга и суицида, уделяя особое внимание тому, как можно эффективно использовать свободное время для личностного развития. Спикеры также ответили на вопросы аудитории и поделились своими взглядами и рекомендациями, вдохновляя молодежь на осознанное и здоровое поведение.