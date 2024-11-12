О противодействии интернет-мошенничеству рассказали в мангистауской полиции

В Мангистауской области реализуется комплекс мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Только с начала текущего года в регионе зарегистрировано 284 факта таких преступлений, сообщил в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций заместитель начальника УПП ДП Мангистауской области Ерлан Нысанов.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По его информации, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 259 фактов интернет-мошенничества. Наблюдается небольшой рост.

Спикер отмечает, что в декабре 2022 года департаментом криминальной полиции Министерства внутренних дел разработана и передана в города и районы программа действий по противодействию киберпреступности, в том числе телефонному и интернет-мошенничеству на 2023-2025 годы.

Соответственно, специальная оперативно-следственная группа «CyberPol» была обеспечена современными техническими средствами. Сотрудники департамента полиции Мангистауской области с начала текущего года проводят ежедневный мониторинг на таких ресурсах, как «OLX», «Маркет», «Kolesa», «Крыша», «Instagram», «Вконтакте» для профилактики интернет-мошенничества. Кроме того, через систему «Кибернадзор» было направлено на блокировку 473 незаконных интернет-ресурса. В целях усиления профилактической работы совместно с прокуратурой Мангистауской области создана межведомственная рабочая группа. Для профилактики интернет-мошенничества и повышения информационной грамотности населения в средствах массовой информации активно публикуется информация о способах действий мошенников. Кроме того, на территории области проведена профилактическая разъяснительная работа для государственных служащих, учителей, врачей и других работников бюджетной сферы о том, как не стать жертвами интернет-мошенничества, - проинформировал Ерлан Нысанов.

Он добавил, что помимо этого в рамках программы на 2023-2025 годы усилены информационно-разъяснительные мероприятия по профилактике преступности среди населения. За первые десять месяцев 2024 года было организовано 32 брифинга, а в общественных местах размещено 3500 рекламных буклетов. В социальных сетях опубликовано 279 видеороликов, проведено 8 интервью в прямом эфире на телеканалах. В общественных местах города Актау установлены баннеры, на мониторах в общественном транспорте демонстрируются видеоролики профилактического содержания.

В целях сдерживания роста преступлений интернет-мошенничества ранее под председательством заместителя начальника ДП Мангистауской области с участием представителей управления криминальной полиции департамента полиции, областной прокуратуры, Агентства по регулированию финансового рынка, банков второго уровня и других заинтересованных сторон состоялся круглый стол по преступлениям интернет-мошенничества в банковской сфере.

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