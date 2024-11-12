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12.11.2024, 15:39

О противодействии интернет-мошенничеству рассказали в мангистауской полиции

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В Мангистауской области реализуется комплекс мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Только с начала текущего года в регионе зарегистрировано 284 факта таких преступлений, сообщил в ходе  брифинга в Центре общественных коммуникаций заместитель начальника УПП ДП Мангистауской области Ерлан Нысанов. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По его информации, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 259 фактов интернет-мошенничества. Наблюдается небольшой рост.
Спикер отмечает, что в декабре 2022 года департаментом криминальной полиции Министерства внутренних дел разработана и передана в города и районы программа действий по противодействию киберпреступности, в том числе телефонному и интернет-мошенничеству на 2023-2025 годы. 

 Соответственно, специальная оперативно-следственная группа «CyberPol» была обеспечена современными техническими средствами. Сотрудники департамента полиции Мангистауской области с начала текущего года проводят ежедневный мониторинг на таких ресурсах, как «OLX», «Маркет», «Kolesa», «Крыша», «Instagram», «Вконтакте» для профилактики интернет-мошенничества. Кроме того, через систему «Кибернадзор» было направлено на блокировку 473 незаконных интернет-ресурса. В целях усиления профилактической работы совместно с прокуратурой Мангистауской области создана межведомственная рабочая группа.  Для профилактики интернет-мошенничества и повышения информационной грамотности населения в средствах массовой информации активно публикуется информация о способах действий мошенников. Кроме того, на территории области проведена профилактическая разъяснительная работа для государственных служащих, учителей, врачей и других работников бюджетной сферы о том, как не стать жертвами интернет-мошенничества, - проинформировал Ерлан Нысанов.

Он добавил, что помимо этого в рамках программы на 2023-2025 годы усилены информационно-разъяснительные мероприятия по профилактике преступности среди населения. За первые десять месяцев 2024 года было организовано 32 брифинга, а в общественных местах размещено 3500 рекламных буклетов. В социальных сетях опубликовано 279 видеороликов, проведено 8 интервью в прямом эфире на телеканалах. В общественных местах города Актау установлены баннеры, на мониторах в общественном транспорте демонстрируются видеоролики профилактического содержания. 

В целях сдерживания роста преступлений интернет-мошенничества ранее под председательством заместителя начальника ДП Мангистауской области с участием представителей управления криминальной полиции департамента полиции, областной прокуратуры, Агентства по регулированию финансового рынка, банков второго уровня и других заинтересованных сторон состоялся круглый стол по преступлениям интернет-мошенничества в банковской сфере.

 Контактные телефоны: 47-44-38, 47-44-18 адрес: 3Б микрорайон, дом 13.

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