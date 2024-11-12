Выставку этнокультурных центров организовали в Актау

Ассоциация деловых женщин Мангистауской области организовала выставку-ярмарку этнокультурных объединений, в которой активно участвовали жители региона разных возрастов и преимущественно молодежь, сообщает Центр общественных коммуникаций.
Мероприятие организовано по заказу управления внутренней политики Мангистауской области при содействии Центра поддержки гражданских инициатив.
Организаторы отмечают, что цель выставки-ярмарки заключалась в пропаганде обычаев и традиций разных народов, укреплении межэтнического диалога. Мероприятие также было направлено на популяризацию культурного наследия и налаживание дружеских контактов среди братских народов.
Представители этнокультурных объединений удивили мастерством ремесленников, своей национальной одеждой, предметами декоративно-прикладного искусства, продемонстрировали сувениры, а также порадовали красочной музыкальной программой, включая танцы.
Таким образом, посетители выставки-ярмарки, а их было немало, познакомились с традициями и культурой народов, проживающих в Мангистауской области. Всего в мероприятии участвовали представители десяти этнокультурных объединений, которые, помимо прочего, организовали для посетителей мастер-классы и показы.
Особое внимание было уделено молодежи, благодаря которой мероприятие получилось веселым и масштабным. На нем собрались более тысячи молодых людей. Все они активно включились в программу ярмарки, показав свой интерес и готовность делиться культурными традициями разных народов.
Молодежь, вдохновленная этническими мотивами, предлагала свои проекты, можно сказать, вдохнула новую жизнь в традиционные элементы. В итоге выставка-ярмарка вылилась в праздник культурного обмена и единства, где царила атмосфера взаимного уважения и радости, - отметили организаторы.
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