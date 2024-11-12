Выставку этнокультурных центров организовали в Актау

Ассоциация деловых женщин Мангистауской области организовала выставку-ярмарку этнокультурных объединений, в которой активно участвовали жители региона разных возрастов и преимущественно молодежь, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мероприятие организовано по заказу управления внутренней политики Мангистауской области при содействии Центра поддержки гражданских инициатив.

Организаторы отмечают, что цель выставки-ярмарки заключалась в пропаганде обычаев и традиций разных народов, укреплении межэтнического диалога. Мероприятие также было направлено на популяризацию культурного наследия и налаживание дружеских контактов среди братских народов.

Представители этнокультурных объединений удивили мастерством ремесленников, своей национальной одеждой, предметами декоративно-прикладного искусства, продемонстрировали сувениры, а также порадовали красочной музыкальной программой, включая танцы.

Таким образом, посетители выставки-ярмарки, а их было немало, познакомились с традициями и культурой народов, проживающих в Мангистауской области. Всего в мероприятии участвовали представители десяти этнокультурных объединений, которые, помимо прочего, организовали для посетителей мастер-классы и показы.

Особое внимание было уделено молодежи, благодаря которой мероприятие получилось веселым и масштабным. На нем собрались более тысячи молодых людей. Все они активно включились в программу ярмарки, показав свой интерес и готовность делиться культурными традициями разных народов.