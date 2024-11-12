В Актау пройдет республиканский шахматный фестиваль «Aktau chess week 2024»

Принять участие в фестивале могут все желающие. Регистрация бесплатная. Мероприятие пройдёт в спортивном комплексе «Халық Арена». Вход для зрителей свободный,

Программа фестиваля включает в себя четыре мероприятия: семейный турнир, детский блиц-турнир, детский рапид-турнир, а также сеанс одновременной игры.

Для регистрации участников необходимо отправить сообщение посредством WhatsApp по номеру +7 707 472 7472.

Турниры фестиваля будут проводиться с обсчётом международного рейтинга FIDE и по правилам FIDE. Каждый турнир имеет свою специфику. К примеру, командный семейный турнир предполагает участие 64 шахматных семей, что станет мировым рекордом по количеству команд-участниц. В детских турнирах по блицу и рапиду одновременно сыграют по 200 человек, что будет самым массовым турниром в истории Мангистауской области. В рамках сеанса одновременной игры 4 мастера будут играть против 160 шахматистов. Этот рекорд будет зафиксирован как самый массовый сеанс одновременной игры в истории Казахстана. Приглашаем всех жителей принять участие в республиканском шахматном фестивале «Aktau Chess Week 2024», – сказал руководитель шахматной школы «Дебют» Анвар Шайхымов.