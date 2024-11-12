В Актау определены победители конкурса видеороликов на тему борьбы с коррупцией

В Актау наградили победителей конкурса видеороликов на тему коррупции, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Конкурс был организован общественным фондом «Мангистауский центр местной инициативы» в рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики и развития языков города.

Конкурс организован в рамках проекта «Формирование антикоррупционной культуры и патриотическое воспитание». На конкурс поступила 21 заявка от 15 образовательных учреждений. Цель мероприятия — формирование антикоррупционной культуры среди молодежи и привлечение внимания общественности к этой теме, - сказала директор общественного фонда «Мангистауский центр местной инициативы» Жаксыгуль Маханбетова.

Участники конкурса были награждены дипломами и специальными призами:

- I место — Мангистауский энергетический колледж имени Н. Бекбосынова за видеоролик «Последствия коррупции»;

- II место — Жанаозенский политехнический колледж за видеоролик «Жемқорлықты жеңу жолы - адалдық»;

- III место (разделили) — Мангистауский гуманитарный колледж им. М. Сеңгірбекұлы за видеоролик «Одна взятка, два преступника» и Инновационный колледж педагогики и сервиса «Асмет Улас» за видеоролик «Будь верен своей клятве».